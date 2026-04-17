Στράτος Τζώρτζογλου για Μαρινέλλα: Με αγκάλιασε σαν μάνα με το που ξεκίνησα την πορεία μου στο σανίδι
Οι συμβουλές της θα ακούγονται πάντα στην καρδιά μου, σημείωσε ο ηθοποιός για την ερμηνεύτρια
Τη στάση της Μαρινέλλας όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια υπήρξε στο πλευρό του σαν μητέρα.
Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της ερμηνεύτριας, ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες τους. Στη δημοσίευση που έκανε την Πέμπτη 16 Απριλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στράτος Τζώρτζογλου χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα ως τη μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μην ξεχνάς αγαπημένη μου "ο Θάνατος δεν είναι όταν σβήνουν τα φώτα. Είναι το σβήσιμο της λάμπας επειδή ήρθε η αυγή". Αφιερωμένο στην πιο γενναιόδωρη "φίλη", τη μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού που με αγκάλιασε σαν "μάνα" με το που ξεκίνησα την πορεία μου στο σανίδι και που οι συμβουλές της θα ακούγονται πάντα στην καρδιά μου. Άνοιξε πέτρα για να μπει το φως της Μαρινέλλας».
Δείτε την ανάρτησή του
Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Ηρώδειου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια κατέληξε στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί την απώλεια μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα