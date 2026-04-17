Στράτος Τζώρτζογλου για Μαρινέλλα: Με αγκάλιασε σαν μάνα με το που ξεκίνησα την πορεία μου στο σανίδι
Οι συμβουλές της θα ακούγονται πάντα στην καρδιά μου, σημείωσε ο ηθοποιός για την ερμηνεύτρια

Τη στάση της Μαρινέλλας όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια υπήρξε στο πλευρό του σαν μητέρα.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της ερμηνεύτριας, ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες τους. Στη δημοσίευση που έκανε την Πέμπτη 16 Απριλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στράτος Τζώρτζογλου χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα ως τη μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μην ξεχνάς αγαπημένη μου "ο Θάνατος δεν είναι όταν σβήνουν τα φώτα. Είναι το σβήσιμο της λάμπας επειδή ήρθε η αυγή". Αφιερωμένο στην πιο γενναιόδωρη "φίλη", τη μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού που με αγκάλιασε σαν "μάνα" με το που ξεκίνησα την πορεία μου στο σανίδι και που οι συμβουλές της θα ακούγονται πάντα στην καρδιά μου. Άνοιξε πέτρα για να μπει το φως της Μαρινέλλας».

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Ηρώδειου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια κατέληξε στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί την απώλεια μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

