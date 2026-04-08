Κάτια Δανδουλάκη: Όταν ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας, τα κλείνω, με πονάει τόσο πολύ που το αναβάλλω
Δεν είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω, θέλω καιρό, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός για την απώλεια της ερμηνεύτριας
Στη δυσκολία της να αντιμετωπίσει την απώλεια της Μαρινέλλας στάθηκε η Κάτια Δανδουλάκη. Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως μεταθέτει για αργότερα τη διαχείριση του πένθους, αφού δεν νιώθει ακόμη έτοιμη. Αυτός είναι και ο λόγος, εξομολογήθηκε, που δεν μπορεί να ακούσει τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας.
Η Κάτια Δανδουλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 8 Απριλίου, και μίλησε για την απώλεια αγαπημένων της προσώπων και πιο συγκεκριμένα του Γιώργου Μαρίνου και της Μαρινέλλας. Η ηθοποιός ξεκίνησε λέγοντας: «Έχασα φίλους μου, έχασα την καθημερινότητά μου, την επαφή μου».
Αναφερόμενη στον αείμνηστο σόουμαν, η ηθοποιός εξήγησε πως συνδέθηκε μαζί του περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο παρά σε επαγγελματικό. «Σε προσωπικό επίπεδο, τον Γιώργο τον έζησα περισσότερο. Είχαμε επαφές, πιο πολύ μια φορά στο τόσο να βγούμε να φάμε, τρώγαμε και με τον Μάριο μαζί στο σπίτι του, όταν έκανε στο Νέο Βουτζά εκείνο το σπίτι που άλλαξε», μοιράστηκε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:50
«Δεν είχα τόση μεγάλη επαφή με τον Γιώργο από καλλιτεχνικής απόψεως, όταν παίζαμε μαζί στο θέατρο. Αλλά πηγαίναμε πολύ συχνά και τον έβλεπα γιατί τον θαύμαζα. Ήταν για μένα ολόκληρη εποχή. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ποιότητα στη βραδινή μπουάτ. Όπως και η Μαρινέλλα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ακολούθως, μίλησε για την απώλεια της Μαρινέλλας, εστιάζοντας κυρίως στην αδυναμία της να τη διαχειριστεί, αφού επρόκειτο για ένα άνθρωπο με τον οποίο ήταν πολύ κοντά. «Η Μαρινέλλα ήταν δικός μου άνθρωπος και ήταν ένα κενό το οποίο το πιστεύετε ότι ακόμα δεν θέλω να ακούω τραγούδια; Δηλαδή όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω κάτι, θέλω καιρό. Είδα ότι δεν μπορώ εύκολα να το μοιραστώ αυτό, με πονάει τόσο πολύ που το αναβάλλω και τρέχω και κάνω δουλειές. Τρέχω σε άλλα», εξομολογήθηκε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:50
