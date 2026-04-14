Κέβιν Φέντερλαϊν για την εισαγωγή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε κλινική αποτοξίνωσης: Είμαι χαρούμενος που λαμβάνει βοήθεια
Κέβιν Φέντερλαϊν για την εισαγωγή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε κλινική αποτοξίνωσης: Είμαι χαρούμενος που λαμβάνει βοήθεια
Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης σχολίασε το γεγονός πως η τραγουδίστρια εισήχθη οικειοθελώς σε μονάδα θεραπείας, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της λόγω επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
Χαρούμενος που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λαμβάνει βοήθεια, δήλωσε πως είναι ο Κέβιν Φέντερλαϊν, σχολιάζοντας την εισαγωγή της τραγουδίστριας σε κλινική αποτοξίνωσης.
Η 44χρονη, όπως έγινε γνωστό, εισήχθη οικειοθελώς σε μονάδα θεραπείας, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια, λόγω επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Μέσω του δικηγόρου του, Μαρκ Βίνσεντ Κάπλαν, ο πρώην σύζυγος της Σπίαρς ανέφερε ότι γνωρίζει την κατάσταση και υποστηρίζει την απόφασή της: «Είναι χαρούμενος που λαμβάνει βοήθεια και που η απόφαση φαίνεται να είναι δική της», είπε στο TMZ.
Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνέπειας στη θεραπεία, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικό είναι να ακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα που της έχει προταθεί.
Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2004 και χώρισε το 2006, έχει αποκτήσει δύο γιους, οι οποίοι, σύμφωνα με πηγές, στηρίζουν τη μητέρα τους και επιθυμούν να τη δουν υγιή.
Άτομα από το περιβάλλον της Σπίαρς αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια είναι συναισθηματικά φορτισμένη και μετανιωμένη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή της, ενώ φέρεται να ανησυχεί και για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά της.
Η απόφασή της να μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης θεωρείται από τους κοντινούς της ανθρώπους ένα σημαντικό πρώτο βήμα, με στόχο μια πιο σταθερή και υγιή πορεία στο μέλλον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 44χρονη, όπως έγινε γνωστό, εισήχθη οικειοθελώς σε μονάδα θεραπείας, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια, λόγω επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Μέσω του δικηγόρου του, Μαρκ Βίνσεντ Κάπλαν, ο πρώην σύζυγος της Σπίαρς ανέφερε ότι γνωρίζει την κατάσταση και υποστηρίζει την απόφασή της: «Είναι χαρούμενος που λαμβάνει βοήθεια και που η απόφαση φαίνεται να είναι δική της», είπε στο TMZ.
Kevin Federline Is 'Happy' that Britney Spears Is 'Getting Help' in Rehab https://t.co/ksQkdfWTq6— People (@people) April 14, 2026
Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνέπειας στη θεραπεία, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικό είναι να ακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα που της έχει προταθεί.
Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2004 και χώρισε το 2006, έχει αποκτήσει δύο γιους, οι οποίοι, σύμφωνα με πηγές, στηρίζουν τη μητέρα τους και επιθυμούν να τη δουν υγιή.
Άτομα από το περιβάλλον της Σπίαρς αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια είναι συναισθηματικά φορτισμένη και μετανιωμένη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή της, ενώ φέρεται να ανησυχεί και για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά της.
Η απόφασή της να μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης θεωρείται από τους κοντινούς της ανθρώπους ένα σημαντικό πρώτο βήμα, με στόχο μια πιο σταθερή και υγιή πορεία στο μέλλον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
