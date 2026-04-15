Έπεσε στα προγνωστικά της Eurovision ο Ακύλας, σε ποια θέση βρίσκεται
Ακύλας Eurovision Eurovision 2026

Έπεσε στα προγνωστικά της Eurovision ο Ακύλας, σε ποια θέση βρίσκεται

Η ελληνική αποστολή έχει ποσοστό νίκης 7% ενώ η χώρα που βρίσκεται στην πρώτη θέση έχει 30%

Έπεσε στα προγνωστικά της Eurovision ο Ακύλας, σε ποια θέση βρίσκεται
Έπεσε στα προγνωστικά της φετινής Eurovision ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto».

Ο 27χρονος τραγουδιστής από την πρώτη στιγμή που βγήκε νικητής του Sing for Greece κατάφερε να φτάσει τη χώρα στην τρίτη θέση της κατάταξης, ωστόσο στην πορεία έπεσε στην τέταρτη θέση και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με την ελληνική συμμετοχή να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%.

Η Φινλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με τον τραγούδι «Liekinheitin», με πιθανότητα νίκης 30%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία και η Δανία. Την τέταρτη θέση πλέον κατέχει η Αυστραλία, με το «Eclipse». Μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, στη έβδομη βρίσκεται η Σουηδία και τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Έπεσε στα προγνωστικά της Eurovision ο Ακύλας, σε ποια θέση βρίσκεται

Η ελληνική αποστολή θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, στην όγδοη θέση.

Ο Β' Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
Ιωάννα Μαρίνου
168 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

