Τίνα Νόουλς για το ντεμπούτο της Μπλου Άιβι στο Met Gala: Δάκρυσα βλέποντάς την, είπε
Η 14χρονη κόρη της Μπιγιονσέ και του Jay-Z περπάτησε στο κόκκινο χαλί με λευκή δημιουργία του οίκου Balenciaga

Τη συγκίνηση που αισθάνθηκε βλέποντας την εγγονή της, Μπλου Άιβι να κάνει το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του Met Gala, εξέφρασε η Τίνα Νόουλς.

Η 14χρονη συνόδευσε τους διάσημους γονείς της, Μπιγιονσέ και Jay-Z στην εκδήλωση, το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Balenciaga με κορσέ και φουσκωτό τελείωμα, την οποία ολοκλήρωσε με bomber jacket στο ίδιο ύφος.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Today», η συγγραφέας και μητέρα της Μπιγιονσέ μίλησε για τη στιγμή που είδε την οικογένειά της στο πιο σημαντικό κόκκινο χαλί της μόδας, περιγράφοντας πώς ένιωσε. «Θεέ μου συγκινήθηκα πραγματικά» εξομολογήθηκε. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η εικόνα της Μπλου Άιβι της προκάλεσε έντονη συγκίνηση. «Ήταν κάπως νοσταλγικό, γιατί η Μπιγιονσέ  έκανε το δικό της ντεμπούτο στο κόκκινο χαλί στα 15. Βλέποντας την Μπλου στα 14 της να στέκεται εκεί με τέτοια αυτοπεποίθηση και ομορφιά, δάκρυσα» συνέχισε.

Η Μπλου Άιβι στο Met Gala


Mother / daughter night out at The Met with Beyoncé and Blue Ivy! #MetCostumeArt #MetGala

Η παρουσία της Μπλου Άιβι στο Met Gala προκάλεσε συζητήσεις, καθώς το 2018 οι διοργανωτές είχαν ξεκαθαρίσει σε δηλώσεις τους στο «The Hollywood Reporter» ότι η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Όπως είχε αναφερθεί τότε, για να μπορέσει κάποιος να βρεθεί στο Met Gala πρέπει να είναι 18 ετών και άνω, καθώς «δεν είναι ένα κατάλληλη εκδήλωση για άτομα κάτω των 18 ετών». Ωστόσο, είχε επισημανθεί ακόμη, ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν εξαιρέσεις για ανήλικους προσκεκλημένους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Φωτογραφίες: Reuters / AFP
