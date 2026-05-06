Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μπεστ σέλερ της Penny Jordan «Παιχνίδια εξουσίας»

Έχοντας γράψει περισσότερα από 200 μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία έγιναν παγκόσμια μπεστ-σέλερ, η Βρετανίδα Penny Jordan επιβεβαίωνε με κάθε βιβλίο της ότι ήταν μια συγγραφέας-φαινόμενο. Το χάρισμά της να επινοεί και να αφηγείται ιστορίες υπήρξε μοναδικό, κυρίως διότι το γράψιμό της συνεπαίρνει τον αναγνώστη με την απροσδόκητη πλοκή, αλλά και τους έντονα ρεαλιστικούς χαρακτήρες.Στο «Παιχνίδια εξουσίας», η Penny Jordan τοποθετεί στο κέντρο της δράσης τον Μπραμ Σόαμς, έναν άντρα περίπου 40 ετών, αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχο και ακαταμάχητα γοητευτικό. Η σειρά των γυναικών που προσπάθησαν να κερδίσουν την καρδιά του είναι σχεδόν ατελείωτη, καμία όμως δεν κατάφερε να διαπεράσει την αόρατη πανοπλία του, ένα παράξενο και δυσεξήγητο τείχος μελαγχολίας. Όμως, η αλήθεια για το τι πραγματικά τρέχει με τον Μπραμ Σόαμς είναι πολύ απλή: Παρά την ευφυία και τον δυναμισμό του στις business, ο Σόαμς είναι εντελώς ανήμπορος να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον γιο, τον Τζέι, ο οποίος τον κρατά όμηρο. Επί χρόνια ο Τζέι, καρπός μιας σκανδαλώδους ερωτικής περιπέτειας που είχε ο Μπραμ Σόαμς στην εφηβεία του, εκμεταλλεύεται αδίστακτα τις ενοχές του πατέρα του για να τον εκμεταλλεύεται και να τον απομονώνει από όλο τον κόσμο -και κυρίως από οποιαδήποτε γυναίκα θα μπορούσε να δώσει τέλος στη μοναχική του ύπαρξη. Όταν όμως εμφανίζεται ξαφνικά η Τέιλορ Φίλντινγκ και διεκδικεί τον Μπραμ Σόαμς, ενώ εκείνος κεραυνοβολείται από έρωτα για εκείνην, όλα ανατρέπονται.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Παιχνίδια εξουσίας» της Penny Jordan είναι στο ΘΕΜΑ.