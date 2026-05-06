Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μπεστ σέλερ της Penny Jordan «Παιχνίδια εξουσίας»
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μπεστ σέλερ της Penny Jordan «Παιχνίδια εξουσίας»
Μια επιπόλαιη, εφηβική σχέση αφήνει έναν άντρα με έναν γιο ο οποίος είναι αποφασισμένος να τον εκδικείται για μια ζωή. Στο αδιέξοδο μόνο ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα μπορεί να δώσει λύση. Αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολη
Έχοντας γράψει περισσότερα από 200 μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία έγιναν παγκόσμια μπεστ-σέλερ, η Βρετανίδα Penny Jordan επιβεβαίωνε με κάθε βιβλίο της ότι ήταν μια συγγραφέας-φαινόμενο. Το χάρισμά της να επινοεί και να αφηγείται ιστορίες υπήρξε μοναδικό, κυρίως διότι το γράψιμό της συνεπαίρνει τον αναγνώστη με την απροσδόκητη πλοκή, αλλά και τους έντονα ρεαλιστικούς χαρακτήρες.
Στο «Παιχνίδια εξουσίας», η Penny Jordan τοποθετεί στο κέντρο της δράσης τον Μπραμ Σόαμς, έναν άντρα περίπου 40 ετών, αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχο και ακαταμάχητα γοητευτικό. Η σειρά των γυναικών που προσπάθησαν να κερδίσουν την καρδιά του είναι σχεδόν ατελείωτη, καμία όμως δεν κατάφερε να διαπεράσει την αόρατη πανοπλία του, ένα παράξενο και δυσεξήγητο τείχος μελαγχολίας. Όμως, η αλήθεια για το τι πραγματικά τρέχει με τον Μπραμ Σόαμς είναι πολύ απλή: Παρά την ευφυία και τον δυναμισμό του στις business, ο Σόαμς είναι εντελώς ανήμπορος να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον γιο, τον Τζέι, ο οποίος τον κρατά όμηρο. Επί χρόνια ο Τζέι, καρπός μιας σκανδαλώδους ερωτικής περιπέτειας που είχε ο Μπραμ Σόαμς στην εφηβεία του, εκμεταλλεύεται αδίστακτα τις ενοχές του πατέρα του για να τον εκμεταλλεύεται και να τον απομονώνει από όλο τον κόσμο -και κυρίως από οποιαδήποτε γυναίκα θα μπορούσε να δώσει τέλος στη μοναχική του ύπαρξη. Όταν όμως εμφανίζεται ξαφνικά η Τέιλορ Φίλντινγκ και διεκδικεί τον Μπραμ Σόαμς, ενώ εκείνος κεραυνοβολείται από έρωτα για εκείνην, όλα ανατρέπονται.
Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Παιχνίδια εξουσίας» της Penny Jordan είναι στο ΘΕΜΑ.
Στο «Παιχνίδια εξουσίας», η Penny Jordan τοποθετεί στο κέντρο της δράσης τον Μπραμ Σόαμς, έναν άντρα περίπου 40 ετών, αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχο και ακαταμάχητα γοητευτικό. Η σειρά των γυναικών που προσπάθησαν να κερδίσουν την καρδιά του είναι σχεδόν ατελείωτη, καμία όμως δεν κατάφερε να διαπεράσει την αόρατη πανοπλία του, ένα παράξενο και δυσεξήγητο τείχος μελαγχολίας. Όμως, η αλήθεια για το τι πραγματικά τρέχει με τον Μπραμ Σόαμς είναι πολύ απλή: Παρά την ευφυία και τον δυναμισμό του στις business, ο Σόαμς είναι εντελώς ανήμπορος να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον γιο, τον Τζέι, ο οποίος τον κρατά όμηρο. Επί χρόνια ο Τζέι, καρπός μιας σκανδαλώδους ερωτικής περιπέτειας που είχε ο Μπραμ Σόαμς στην εφηβεία του, εκμεταλλεύεται αδίστακτα τις ενοχές του πατέρα του για να τον εκμεταλλεύεται και να τον απομονώνει από όλο τον κόσμο -και κυρίως από οποιαδήποτε γυναίκα θα μπορούσε να δώσει τέλος στη μοναχική του ύπαρξη. Όταν όμως εμφανίζεται ξαφνικά η Τέιλορ Φίλντινγκ και διεκδικεί τον Μπραμ Σόαμς, ενώ εκείνος κεραυνοβολείται από έρωτα για εκείνην, όλα ανατρέπονται.
Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Παιχνίδια εξουσίας» της Penny Jordan είναι στο ΘΕΜΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα