Ο Ακύλας ξεσήκωσε το Άμστερνταμ με το «Ferto», δείτε βίντεο
GALA
Ο τραγουδιστής συμμετείχε σε μεγάλη συναυλία για τη Eurovision 2026

Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Ακύλας ερμηνεύοντας ζωντανά το «Ferto» σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τη Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Άμστερνταμ, καθώς εμφανίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα pre-parties του θεσμού, συμμετέχοντας στο Eurovision in Concert.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Ακύλας παρουσίασε το «Ferto» μπροστά στο κοινό, σε μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις πριν από τη Eurovision, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο συμμετέχοντες και φαν από όλη την Ευρώπη.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή διατηρώντας τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, που φοράει σε όλες τις εμφανίσεις του σχετικά με την προώθηση του κομματιού του, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι.

Δείτε βίντεο

🇬🇷 Akylas - "Ferto" | LIVE @ Eurovision in Concert 2026 in Amsterdam


Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης