Οικογενειακή τραγωδία στο Τέξας: Εστιάτορας σκότωσε σύζυγο, παιδιά και αυτοκτόνησε
Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Τέξας στις ΗΠΑ, όπου μια τετραμελής οικογένεια εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Οι αστυνομικοί πιστεύουν πως ο πατέρας σκότωσε τη σύζυγό και τα δύο του παιδιά και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.
Ο 52χρονος Μάθιου Μίτσελ, η 39χρονη Θι Μίτσελ, καθώς και η 8χρονη κόρη τους Μάγια και ο 4χρονος γιος τους Μαξ βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίβερ Όουκς το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Χιούστον.
αστυνομικό τμήμα του Χιούστον.
Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι, μετά από επικοινωνία της νταντάς και ενός συγγενή που τηλεφώνησαν λέγοντας πως δεν είχαν δει την οικογένεια από το περασμένο βράδυ, σύμφωνα με την New York Post.
«Τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος έδειξαν ότι το περιστατικό ήταν δολοφονία-αυτοκτονία, κατά την οποία ο άνδρας πυροβόλησε τα τρία θύματα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.
Ο Μάθιου και η Θι Μίτσελ ήταν γνωστοί στην κοινότητα του Χιούστον ως ιδιοκτήτες του Travelers Table, ενός εστιατορίου που σερβίρει «κουζίνα από όλο τον κόσμο», εμπνευσμένη από τα ταξίδια της οικογένειάς τους. Στη συνέχεια άνοιξαν ένα άλλο εστιατόριο με το όνομα Traveler’s Cart, το οποίο σερβίρει street food. Τα εστιατόρια του ζευγαριού έχουν παρουσιαστεί σε εκπομπές του Food Network.
Η αδερφή της Θι Μίτσελ, Λί Μάι, σε ανάρτησή της στα social media, ανέφερε πως έχασε τα μέλη της οικογένειάς της: «Η οικογένειά μας πενθεί βαθιά και ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου. Οι λεπτομέρειες της κηδείας θα ανακοινωθούν».
