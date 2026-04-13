Το χιουμοριστικό σχόλιο της Κέιτι Πέρι για την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella με τα τραγούδια από το Youtube
Η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της φαίνεται να «πειράζει» τον 32χρονο για τον τρόπο που επέλεξε να παρουσιάσει τη μουσική του στο φεστιβάλ

Ένα χιουμοριστικό σχόλιο έκανε η Κέιτι Πέρι για την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella, καθώς ο τραγουδιστής έβαζε τα κομμάτια του να παίζουν από το Youtube.

Η τραγουδίστρια η οποία βρέθηκε στο φεστιβάλ με τον σύντροφό της Τζάστιν Τριντό μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά τους στο Instagram και σε ένα από αυτά φαίνεται να «πειράζει» τον Μπίμπερ για τον τρόπο που παρουσίασε το μουσικό σετ του, λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ έχει premium, δεν θέλω να δω διαφημίσεις».

Η εμφάνιση του Μπίμπερ προκάλεσε γενικότερα κύμα έντονων αντιδράσεων και απογοήτευσης, καθώς σε μεγάλο μέρος της συναυλίας καθόταν σε σκαμπό, φορώντας κουκούλα, κάνοντας scroll σε παλιότερα τραγούδια του στην πλατφόρμα και φέρεται πως έλαβε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για αυτό. 

Κάποια από τα σχόλια έγραφαν: «Ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν κεντρικός καλλιτέχνης στο Coachella απλά για να μην παίξει καμία από τις κλασικές επιτυχίες του, λολ», «Δεν υπάρχει περίπτωση το Coachella να πλήρωσε τον Μπίμπερ 8 εκατομμύρια για να ντυθεί σαν τον Jesse Pinkman», «Δεν μπορώ να φανταστώ να πληρώνεις χιλιάδες δολάρια για να βλέπεις τον Τζάστιν Μπίμπερ να ακούγεται άσχημα και να κυκλοφορεί με hoodie και γυαλιά. Είναι προσβολή για τους φαν του» και «μισώ το outfit, το συγκρότημα και το low rent hip hop».

Σε άλλα σχόλια θεατών σημειώθηκε: «Ο Τζάστιν Μπίμπερ πληρώθηκε 10 εκατομμύρια μόνο για να περπατάει στη σκηνή;» και «αυτό συμβαίνει όταν έχεις πουλήσει τα δικαιώματα των παλιών σου τραγουδιών και έχεις διαθέσιμο κυρίως το πιο πρόσφατο άλμπουμ σου, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό στο κοινό».

