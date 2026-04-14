Η Ρούμπι Ρόουζ κατήγγειλε την Κέιτι Πέρι ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά - Η περιγραφή της επίθεσης, διαψεύδει η τραγουδίστρια
Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας κάνει λόγο για «ψευδείς και επικίνδυνους ισχυρισμούς» μετά από κατηγορίες της ηθοποιού για περιστατικό που ισχυρίζεται ότι συνέβη πριν από είκοσι χρόνια
Τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης που διατύπωσε η Ρούμπι Ρόουζ κατά της Κέιτι Πέρι, αρνήθηκε η τραγουδίστρια.
Μέσω εκπροσώπου της, η Πέρι απάντησε στις καταγγελίες της ηθοποιού, οι οποίες αφορούν σε φερόμενο περιστατικό που, σύμφωνα με εκείνη, σημειώθηκε σε κλαμπ στη Μελβούρνη, όταν ήταν περίπου 20 ετών.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο TMZ: «Οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στα social media από τη Ρούμπι Ρόουζ για την Κέιτι Πέρι δεν είναι μόνο ψευδείς, αλλά και επικίνδυνες, απερίσκεπτες ανακρίβειες. Η κυρία Ρόουζ έχει ιστορικό διατύπωσης σοβαρών δημόσιων κατηγοριών στα social media εναντίον διαφόρων ατόμων, ισχυρισμοί που έχουν επανειλημμένα διαψευστεί από όσους κατονομάζονται».
Από την πλευρά της, η ηθοποιός γνωστή από τις σειρές «Batgirl» και «Orange Is the New Black», υποστήριξε ότι η φερόμενη επίθεση συνέβη πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες και εξήγησε γιατί επέλεξε τώρα να μιλήσει δημόσια. Πιο αναλυτικά, προχώρησε στη δημόσια καταγγελία απαντώντας σε ανάρτηση του Complex, που αφορούσε την αντίδραση της Πέρι στην εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella. Όπως έγραψε: «Η Κέιτι Πέρι μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κλαμπ Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται τι πιστεύει».
Σε ερωτήσεις προσώπων για περισσότερες λεπτομέρειες, η ηθοποιός περιέγραψε το φερόμενο περιστατικό, αναφέροντας: «Δεν με φίλησε. Με είδε να “ξεκουράζομαι” στην αγκαλιά της καλύτερής μου φίλης για να την αποφύγω και έσκυψε, τράβηξε το εσώρουχό της στο πλάι και ακούμπησε τα γεννητικά της όργανα στο πρόσωπό μου μέχρι που άνοιξα τα μάτια μου και έκανα εμετό πάνω της».
Σε άλλη ανάρτησή της σημείωσε: «Μετά έκανα εμετό πάνω της, είχα πει την ιστορία δημόσια, αλλά την είχα παρουσιάσει ως μια “αστεία ιστορία πάνω σε μέθη”, γιατί δεν ήξερα πώς αλλιώς να το διαχειριστώ. Αργότερα συμφώνησε να με βοηθήσει να αποκτήσω βίζα για τις ΗΠΑ. Έτσι το κράτησα μυστικό. Αλλά σας είχα πει ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος».
Παράλληλα, η Ρόουζ εξήγησε γιατί μίλησε τώρα: «Ήμουν μόλις λίγο πάνω από τα 20. Τώρα είμαι 40. Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες να το πω δημόσια. Αν και είμαι ευγνώμων που κατάφερα να βρω τη δύναμη να το πω, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει το τραύμα και η σεξουαλική επίθεση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Katy Perry is denying a sexual assault claim made by actress Ruby Rose. Rose took to Threads on Sunday to accuse the pop star of assaulting her at a nightclub nearly 20 years ago. #THRNews pic.twitter.com/oQ025IUQLQ— The Hollywood Reporter (@THR) April 13, 2026
Ruby Rose Accuses Katy Perry of Sexual Assault and 'Psychological Manipulation,' Files Police Report Over Alleged Incident https://t.co/s659gzysnu pic.twitter.com/27PbNOqkAN— OK! Magazine USA (@OKMagazine) April 13, 2026
