Ελένη Καστάνη: Είχα κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού μου, δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια
GALA
Όταν είδα το κορίτσι του, που είναι φυσιολογικό, κατάλαβα ότι τα παιδιά αναπαράγουν τις εικόνες των γυναικών που έχουν μεγαλώσει, είπε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Μερικές από τις αγωνίες που είχε για τη σύντροφο του γιου της, περιέγραψε η Ελένη Καστάνη, εξηγώντας πως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο πλευρό του παιδιού της μία γυναίκα με πολύ μακριά νύχια.

Η ηθοποιός μίλησε για τη σύντροφο του παιδιού της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στο «Happy Day», τονίζοντας πως όταν τη γνώρισε, απαλλάχτηκε από τις ανησυχίες της σχετικά με ζητήματα αισθητικής.

Μιλώντας για την προσωπική ζωή του παιδιού της και τη σχέση που έχει με τη σύντροφό του, η Ελένη Καστάνη απάντησε σε ερώτηση για το εάν είναι πιεστική με τη νύφη της: «Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό στο παιδί μου. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, υπήρχαν κάποιες μικρές αγωνίες, όπως να μην μου φέρει κάτι συγκεκριμένο ή να έχει κάτι με τα νύχια της που δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια. Χίλιες τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Αλλά όταν είδα το κορίτσι του, που είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε και με το στίβο και έχει τέλειο σώμα. Ήταν ένα καλό κορίτσι που έχει σπουδάσει γεωλόγος. Τότε κατάλαβα ότι τα παιδιά τελικά αναπαράγουν τις εικόνες των γυναικών που έχουν μεγαλώσει. Πώς ήμουν εγώ, πώς ήταν η αδερφή μου, πώς ήταν οι ανιψιές μου».

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

