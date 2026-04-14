Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Οι καλλιτέχνες που εντάσσονται στο Rock & Roll Hall of Fame 2026: Ανάμεσά τους Iron Maiden και Oasis
Η φετινή λίστα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα της ροκ, της ποπ και της χιπ χοπ σκηνής, καθώς και τιμητικές διακρίσεις σε σημαντικές μορφές της μουσικής βιομηχανίας. Στα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι οι Φιλ Κόλινς, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade και Joy Division / New Order μαζί με τους Wu-Tang Clan και τον αείμνηστο Λούθερ Βάντρος.
Τα ονόματα ανακοινώθηκαν μέσα από την εκπομπή «American Idol» από τον Ryan Seacrest και τον Lionel Richie, με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ψηφοφορίας περισσότερων από 1.200 καλλιτεχνών.
Ο Κόλινς είναι μέλος του Hall of Fame με τους Genesis και εισάγεται πλέον και ως σόλο καλλιτέχνης στην πρώτη του υποψηφιότητα, με οκτώ βραβεία Grammy και μεγάλες επιτυχίες όπως το «In the Air Tonight». Η Sade μπήκε στη λίστα μετά τη δεύτερη υποψηφιότητά της, ενώ οι Wu-Tang Clan αναγνωρίζονται ως πρωτοπόροι της ραπ σκηνής από το ντεμπούτο τους το 1993.
Οι Iron Maiden, έπειτα από δύο προηγούμενες υποψηφιότητες, τιμώνται για τη συμβολή τους στο βρετανικό heavy metal, ενώ ο Λούθερ Βάντρος, που έφυγε από τη ζωή το 2005, αναφέρεται ως σημαντική πηγή έμπνευσης για νεότερους καλλιτέχνες.
Αντίθετα, εκτός λίστας έμειναν μεταξύ άλλων οι Μαράια Κάρεϊ, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, The Black Crowes και Shakira.
Η τελετή ένταξης έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί τον Δεκέμβριο από τα ABC και Disney+.
Παράλληλα, με το Βραβείο Μουσικής Επιρροής θα τιμηθούν η Queen Latifah, η Celia Cruz, ο Fela Kuti, η MC Lyte και ο Gram Parsons, ενώ το Βραβείο Μουσικής Αριστείας θα απονεμηθεί στη Linda Creed και στους παραγωγούς Arif Mardin, Jimmy Miller και Rick Rubin.
Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade and Joy Division/New Order will be inducted into the Rock & Roll Hall of Fame, along with first-time nominees Wu-Tang Clan and the late Luther Vandross. https://t.co/TKrHZ4cWwd— New York Daily News (@NYDailyNews) April 14, 2026
