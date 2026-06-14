Το stress test της ΕΚΤ για την ευρωζώνη: Τι «τρόμαξε» την Λαγκάρντ και αύξησε τα επιτόκια

Η πρόβλεψη για πετρέλαιο στα 166 δολάρια που κρατά την Ευρώπη σε αγωνία αν έχουμε δει τα χειρότερα ή βρισκόμαστε στην αρχή