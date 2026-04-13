Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του ζητούν την απαγόρευση των social media για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο

Την απαγόρευση των πιο «επιβλαβών» πλατφορμών στα social media για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν οτονίζοντας ότι «προκαλούν τρομακτική βλάβη».Το ζευγάρι εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις νεότερες ηλικίες, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση των παιδιών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική τους υγεία, γι' αυτό και ζήτησαν από τον κόσμο που τους παρακολουθεί να ψηφίσει ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα social media οι νέοι άνω των 16 ετών μόνο.Σε βίντεο που ανέβασαν στο Instagram ανέφεραν αρχικά: «Τα social media προκαλούν τρομακτική βλάβη στα παιδιά μας», καλώντας τις αρμόδιες αρχές να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας. «Μεταδίδουν περιεχόμενο στο οποίο τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται. Τα νέα κορίτσια βλέπουν περιεχόμενο που τους κάνει να μισούν τον εαυτό τους. Τα αγόρια εκτίθενται σε βίαιο περιεχόμενο και πορνό. Και είναι καταστροφικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των social media. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσαν ακόμη και κάλεσαν τους followers τους να ψηφίσουν σε εκστρατεία που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.Ο Γουίλιαμς και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο να τεθούν σαφή όρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά.