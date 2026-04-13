Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του ζητούν την απαγόρευση των social media για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο
GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς Social Media Σύζυγος

Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την απαγόρευση των πιο «επιβλαβών» πλατφορμών στα social media για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ ζητούν, τονίζοντας ότι «προκαλούν τρομακτική βλάβη».

Το ζευγάρι εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις νεότερες ηλικίες, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση των παιδιών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική τους υγεία, γι' αυτό και ζήτησαν από τον κόσμο που τους παρακολουθεί να ψηφίσει ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα social media οι νέοι άνω των 16 ετών μόνο.

Σε βίντεο που ανέβασαν στο Instagram ανέφεραν αρχικά: «Τα social media προκαλούν τρομακτική βλάβη στα παιδιά μας», καλώντας τις αρμόδιες αρχές να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας. «Μεταδίδουν περιεχόμενο στο οποίο τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται. Τα νέα κορίτσια βλέπουν περιεχόμενο που τους κάνει να μισούν τον εαυτό τους. Τα αγόρια εκτίθενται σε βίαιο περιεχόμενο και πορνό. Και είναι καταστροφικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των social media. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσαν ακόμη και κάλεσαν τους followers τους να ψηφίσουν σε εκστρατεία που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Δείτε το βίντεο


Ο Γουίλιαμς και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο να τεθούν σαφή όρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης