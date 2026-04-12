Νταξ Σέπαρντ για Έρικ Ντέιν: «Τον μισούσα στην αρχή» – Η αποκάλυψη για την ένταση σε συνάντηση με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς
Ο ηθοποιός περιέγραψε μία έντονη διαφωνία που είχε με τον εκλιπόντα, πριν οι δύο άντρες γίνουν φίλοι
Μία σχέση μίσους ήταν αυτή που χαρακτήριζε τον Νταξ Σέπαρντ και τον Έρικ Ντέιν πριν γίνουν φίλοι, με τον ηθοποιό να περιγράφει ένα περιστατικό έντασης ανάμεσά τους σε συνάντηση σε συνεδρία με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς.
Ο Σέπαρντ παραχώρησε συνέντευξη στο CNN και μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι η πρώτη του συνάντηση με τον Ντέιν ήταν τεταμένη, φτάνοντας, όπως είπε, σε σημείο σχεδόν να «πιαστούν στα χέρια» έξω από συνάντηση για πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ.
Ο Νταξ Σέπαρντ περιέγραψε ότι αρχικά είχε έντονα αρνητική εικόνα για τον Έρικ Ντέιν, που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 53 ετών, υποστηρίζοντας πως η μεταξύ τους σχέση δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο πρόγραμμα, όπου, όπως είπε, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Ντέιν με άλλο μέλος της ομάδας.
«Τον Έρικ Ντέιν τον γνώρισα, μπορώ πλέον να το πω, στο πλαίσιο της αποκατάστασης, και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Εγώ τον μισούσα» θυμήθηκε ο Σέπαρντ και συνέχισε: «Πίστευα ότι ήταν κάπως νταής. Ενώ βρισκόμασταν σε μια συνάντηση, απείλησε ένα νεότερο μέλος της ομάδας, και αυτό είχε συσσωρευτεί μέσα μου για καιρό, οπότε του είπα: “Πάμε έξω. Τώρα.” Η ένταση κορυφώθηκε και βγήκαμε έξω για να πιαστούμε στα χέρια, στο πάρκινγκ μιας συνάντησης των Ανώνυμων Αλκοολικών».
Παρά την ένταση, ο ίδιος σημείωσε ότι οι δύο άντρες συνέχισαν να πηγαίνουν στις ίδιες συναντήσεις και σταδιακά ανέπτυξαν καλύτερη σχέση, καθώς άρχισαν να κατανοούν ο ένας τις εμπειρίες του άλλου.
«Στη διάρκεια των επόμενων δύο ετών άρχισα να τον καταλαβαίνω. Άκουσα την ιστορία του», είπε ο Νταξ Σέπαρντ, αναφερόμενος σε δύσκολες οικογενειακές στιγμές που, όπως είπε, σημάδεψαν τον ηθοποιό από την παιδική του ηλικία. Ο Σέπαρντ πρόσθεσε ότι με τον χρόνο η σχέση τους άλλαξε ριζικά, σημειώνοντας: «Έφτασα να αγαπήσω έναν πολύ φοβισμένο άνθρωπο που προσπαθούσε να γίνει άντρας, και τον καταλάβαινα. Τελικά τον αγάπησα πολύ».
O Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy», πέθανε δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), με την οικογένειά του να επιβεβαιώνει την είδηση μέσω δήλωσης στο People, στην οποία ανέφερε: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Dax Shepard said he “hated” the late Eric Dane when they first met, and they almost had a “fist fight” after an altercation at an AA meeting:— Variety (@Variety) April 11, 2026
“I thought he was a bit of a bully. And we were in a meeting, he threatened a younger member of the group, and this had been simmering… pic.twitter.com/Wzmjf0oSe8
