Ολίβια Γουάιλντ, Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «The Invite»
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ για το «The Invite», σε σκηνοθεσία της Ολίβια Γουάιλντ, η οποία βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον.

Το φιλμ, το οποίο συνδυάζει στοιχεία δράματος και κωμωδίας, φέρει την υπογραφή των Γουίλ ΜακΚόρμακ και Ρασίντα Τζόουνς, στο σενάριο. Η ιστορία ακολουθεί τον Τζο και την Άντζελα, ένα παντρεμένο ζευγάρι του οποίου η σχέση κρέμεται από μια κλωστή.

«Όταν προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονες του επάνω ορόφου για ένα δείπνο, η νύχτα παίρνει μια απρόσμενη τροπή. Κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σπίθα ή άναψαν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα;», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.

The Invite | Official Trailer HD | A24


Η ταινία «The Invite» έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των εταιρειών διανομής. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία πυροδότησε έναν πόλεμο προσφορών, στον οποίο συμμετείχαν οι Focus Features, Neon, Netflix, Apple, Searchlight και η Black Bear.

Για την Ολίβια Γουάιλντ η ταινία αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το «Booksmart» (2019) και το «Don't Worry Darling» (2023) ενώ μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, έλαβε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

