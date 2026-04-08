Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου αφού με απείλησε μετά μου έριξε ξύλο και πήγαμε στην αστυνομία» - Η ερώτηση που την έκανε να δακρύσει
Μαρία Κίτσου Ξυλοδαρμός Κακοποίηση Πατέρας Κλάμα

Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου αφού με απείλησε μετά μου έριξε ξύλο και πήγαμε στην αστυνομία» - Η ερώτηση που την έκανε να δακρύσει

«Είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης, δεν υπήρχε τότε Χαμόγελο του Παιδιού» - «Στη μικρή Μαρία θα έλεγα ότι θα περάσει και δεν θα είναι πάντα έτσι»

Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου αφού με απείλησε μετά μου έριξε ξύλο και πήγαμε στην αστυνομία» - Η ερώτηση που την έκανε να δακρύσει
Γεωργία Κοτζιά
92 ΣΧΟΛΙΑ
Μία συγκινητική εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια έκανε η Μαρία Κίτσου, κατά την οποία ξέσπασε σε δάκρυα. Η ηθοποιός μίλησε για τον ξυλοδαρμό από τον πατέρα της, σημειώνοντας πως είναι επιζήσασα κακοποίησης.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Rainbow Mermaids», η Μαρία Κίτσου εξήγησε πως είχε προσπαθήσει να φύγει από το σπίτι της νωρίτερα από ότι τελικά το έκανε, όμως δεν είχε στήριξη από την ευρύτερη οικογένειά της και δεν τα κατάφερε. Παρόλα αυτά, τόνισε πως δεν κλείστηκε στον εαυτό της και πάντοτε μιλούσε για τα βιώματά της, γεγονός το οποίο τη βοήθησε πολύ. Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε και για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί και δυσκολεύει την καθημερινότητά της.

Η ηθοποιός περιέγραψε αρχικά ένα βίαιο περιστατικό με τον πατέρα της, το οποίο τους οδήγησε στην αστυνομία: «Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο... Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου. Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω. Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Γενικά ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι. Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, τους έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν το έκανε αυτό... ήταν πιο δύσκολα για εκείνον», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη δύναμη που κρύβει μέσα της, τόνισε πως αρχικά δεν καταλάβαινε πως με όσα έχει ζήσει, η ζωή της θα μπορούσε να έχει πάρει διαφορετική πορεία, αλλά συνειδητοποίησε με τον καιρό πως κατάφερε να απομακρυνθεί από τις άσχημες καταστάσεις: «Είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης», τόνισε.



Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στη μικρή Μαρία αν την είχε μπροστά της, δάκρυσε και είπε: «Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Θα της έλεγα ότι θα περάσει και δεν θα είναι πάντα έτσι. Είχε πολύ ανάγκη να το ακούσει».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο που έχει: «Έχω ινομυαλγία, που αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητα. Διαγνώστηκε αργότερα από την περίοδο του κορωνοϊού. Έχεις πόνους σε όλο το σώμα, έχεις διάφορα αυτοάνοσα... Η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Ο γιατρός μου είχε πει να κάνω ψυχοθεραπεία και κολύμπι. Ψυχοθεραπεία έχω κάνει, εκεί κολύμπησα βαθιά», είπε.

Γεωργία Κοτζιά
92 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

