Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου αφού με απείλησε μετά μου έριξε ξύλο και πήγαμε στην αστυνομία» - Η ερώτηση που την έκανε να δακρύσει

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο που έχει: «Έχω ινομυαλγία, που αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητα. Διαγνώστηκε αργότερα από την περίοδο του κορωνοϊού. Έχεις πόνους σε όλο το σώμα, έχεις διάφορα αυτοάνοσα... Η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Ο γιατρός μου είχε πει να κάνω ψυχοθεραπεία και κολύμπι. Ψυχοθεραπεία έχω κάνει, εκεί κολύμπησα βαθιά», είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στη μικρή Μαρία αν την είχε μπροστά της, δάκρυσε και είπε: «Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Θα της έλεγα ότι θα περάσει και δεν θα είναι πάντα έτσι. Είχε πολύ ανάγκη να το ακούσει».