Eπανάληψη συνομιλιών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ζητά ο Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Θεολογική Σχολή της Χάλκης Ντόναλντ Τραμπ

Eπανάληψη συνομιλιών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ζητά ο Ερντογάν

Αν και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε: «Για το Πατριαρχείο, έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας

Eπανάληψη συνομιλιών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ζητά ο Ερντογάν
⁠Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Αγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μετέδωσε πριν λίγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ έφερε το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσινγκτον.

Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκηδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε «νέα φάση» καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε: «Για το Πατριαρχείο, έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας.

Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνισης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

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