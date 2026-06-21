Eπανάληψη συνομιλιών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ζητά ο Ερντογάν

Αν και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε: «Για το Πατριαρχείο, έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας