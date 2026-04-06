Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είναι στο μυαλό μου η απόκτηση οικογένειας, αγαπώ πολύ τα παιδιά
Αλλά αυτή την περίοδο δεν στοχεύω τόσο στην προσωπική μου ζωή, διευκρίνισε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εκμυστηρεύτηκε πως θέλει κάποια στιγμή να βιώσει τη μητρότητα, αλλά στην παρούσα φάση η προσοχή της δεν είναι τόσο στραμμένη στην προσωπική της ζωή όσο στην επαγγελματική και τους φίλους της.
«Είμαι καλά. Θα σου πω ότι αυτή την περίοδο δεν στοχεύω τόσο στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητά μου. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να κάνω πράγματα, να δουλεύω, να εργάζομαι, να νιώθω ανεξάρτητη και οι φίλοι μου πάρα πολύ, που πολλές φορές οι φίλοι είναι σαν οικογένεια», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 6 Απριλίου.
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως θα ήθελε στη ζωή της μελλοντικά έναν νέο σύντροφο, αλλά δεν πρόκειται για κάτι που κυνηγά. «Εννοείται να ερωτευτώ ξανά. Οι καλοί άνθρωποι, γιατί αυτούς θέλουμε, είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Απλά ο έρωτας δεν είναι κάτι το προβλέψιμο. Δεν ξέρεις πού θα σε πετύχει και πότε θα σε περιμένει. Μπορεί να βγεις να κάνεις μια απλή βόλτα, να βγεις για πέντε λεπτά και να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου. Μπορεί να το σχεδιάζεις και να το κυνηγάς, που έχω πολλές φίλες που το κάνουν και καταλήγουν σε λάθος επιλογές επειδή απλά βιάζονται και το θέλουν πολύ. Βλέπεις ότι τελικά δεν ταιριάζεις με όλους, αυτό κρατάω στο τέλος της ημέρας», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε θετική στην ιδέα να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον. «Εννοείται είναι στο μυαλό μου η απόκτηση της οικογένειας. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά, συγκινούμαι όταν βλέπω παιδάκια έξω, κολλάω, έχω μαγνήτη. Και νομίζω ότι, ναι, τα επόμενα χρόνια ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω βάλει στόχο συγκεκριμένης ηλικίας, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι θέλω πάρα πολύ», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα