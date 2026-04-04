Η τρυφερή ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα για τα γενέθλια της κόρης του: Σε αγαπώ για πάντα
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Τζον Τραβόλτα για τα γενέθλια της κόρης του, σημειώνοντας πως την αγαπάει πολύ.
Ο ηθοποιός ανέβασε το Σάββατο 4 Απριλίου μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, όταν η Έλα Μπλου ήταν ακόμα μικρή, με τους δυο τους να κάνουν τον ίδιο μορφασμό.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Τζον Τραβόλτα έγραψε: «Χρόνια πολλά κοριτσάκι μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ και για πάντα».
Η Έλα Μπλου απάντησε στις ευχές του πατέρα της με ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, εκφράζοντας με τη σειρά της την αγάπη της για εκείνον: «Σε αγαπώ», έγραψε.
Ο Τζον Τραβόλτα ήταν παντρεμένος με την Αμερικανίδα ηθοποιό Κέλι Πρέστον με την οποία διατηρούσε σχέση από το 1991 μέχρι και τον θάνατό της από καρκίνο του μαστού τον Ιούλιο του 2020. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, τον Τζετ, ο οποίος πέθανε σε ατύχημα τον Ιανουάριο του 2009 στις Μπαχάμες όπου είχε πάει διακοπές, την Έλα και τον Μπέντζαμιν που γεννήθηκε το 2010.
