Σόφι Τέρνερ: Διακόπτονται προσωρινά τα γυρίσματα του «Tomb Raider» λόγω τραυματισμού της ηθοποιού
Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει ξανά τα γυρίσματα μόλις αναρρώσει η ηθοποιός
Σε προσωρινή διακοπή τέθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Tomb Raider», μετά από ελαφρύ τραυματισμό της Σόφι Τέρνερ, με την παραγωγή να «παγώνει» για προληπτικούς λόγους.
Σε επίσημη ανακοίνωση προς το Deadline, το Amazon MGM Studios ανέφερε ότι η ηθοποιός υπέστη έναν ελαφρύ τραυματισμό και για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η διακοπή των γυρισμάτων, ώστε να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ανάρρωσης, επισημαίνοντας: «Η Σόφι Τέρνερ υπέστη πρόσφατα έναν ελαφρύ τραυματισμό. Ως προληπτικό μέτρο, η παραγωγή διακόπηκε προσωρινά ώστε να της δοθεί χρόνος να αναρρώσει. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε την παραγωγή το συντομότερο δυνατό».
Η παραγωγή της φιλόδοξης σειράς που ανεστάλη προσωρινά, δημιουργείται για την πλατφόρμα Prime Video και φέρει την υπογραφή της δημιουργού του Fleabag, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ.
Σημειώνεται, ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, ενώ το συνεργείο θα συνεχίσει να αμείβεται κανονικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η Amazon MGM Studios, η οποία υλοποιεί τη σειρά σε συνεργασία με την Crystal Dynamics, είχε ανακοινώσει στις 15 Ιανουαρίου την έναρξη των γυρισμάτων, δίνοντας στη δημοσιότητα και την πρώτη εικόνα της Σόφι Τέρνερ στον ρόλο της Λάρα Κροφτ. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η σειρά αποτελεί μεταφορά της γνωστής σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Tomb Raider», η οποία ακολουθεί τις περιπέτειες της αρχαιολόγου και εξερευνήτριας Λάρα Κροφτ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Τζουλιέτ Μοταμέντ, Σίλια Ίμρι και Αουγκούστ Βίτγκενσταϊν.
Η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ έχει τον ρόλο της δημιουργού, σεναριογράφου και εκτελεστικής παραγωγού, ενώ είναι και υπεύθυνη παραγωγής μαζί με τον Τσαντ Χοτζ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόναθαν Βαν Τούλεκεν, ο οποίος συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός.
'Tomb Raider' Star Sophie Turner Injured; Amazon Series Pauses Production https://t.co/zPyh4AUWQB— Deadline (@DEADLINE) March 30, 2026
