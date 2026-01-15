Σόφι Τέρνερ: Η πρώτη εικόνα της ως Λάρα Κροφτ για την επερχόμενη σειρά
Σόφι Τέρνερ Λάρα Κροφτ

Σόφι Τέρνερ: Η πρώτη εικόνα της ως Λάρα Κροφτ για την επερχόμενη σειρά

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός είναι η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ

Σόφι Τέρνερ: Η πρώτη εικόνα της ως Λάρα Κροφτ για την επερχόμενη σειρά
Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη εικόνα της Σόφι Τέρνερ ως Λάρα Κροφτ στην επερχόμενη σειρά της Prime Video. Το πρότζεκτ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής, αποτελεί μεταφορά του διάσημου video game.

Η Τέρνερ είναι η τρίτη ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο της Κροφτ. Η αρχαιολόγος και τυχοδιώκτρια έχει ενσαρκωθεί στο παρελθόν στη μεγάλη οθόνη σε δύο ταινίες από την Αντζελίνα Τζολί και σε ακόμη μία από την Αλίσια Βικάντερ.

Πέρα από την Τέρνερ, στο καστ συμμετέχουν οι Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Ζυλιέτ Μοταμέντ, Σίλια Ίμρι και Άουγκουστ Βίτγκενσταϊν.

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της σειράς είναι η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Ο Τσαντ Χοτζ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και συν-showrunner μαζί με τη Γουόλερ-Μπριτζ. Ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν θα είναι σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.

Το πρώτο video game Tomb Raider κυκλοφόρησε το 1996 και η Λάρα Κροφτ εξελίχθηκε γρήγορα σε γυναικείο σύμβολο δράσης. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι, Shadow of the Tomb Raider, κυκλοφόρησε το 2018, ενώ πολλά από τα κλασικά παιχνίδια της σειράς έχουν αναβαθμιστεί με την πάροδο των χρόνων. Δύο νέα παιχνίδια, τα Tomb Raider: Legacy of Atlantis και Tomb Raider: Catalyst, αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.

Μετά την ανακοίνωση ότι θα υποδυθεί την εμβληματική ηρωίδα, η Τέρνερ είχε δηλώσει: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα υποδυθώ τη Λάρα Κροφτ. Είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας που σημαίνει τόσα πολλά για τόσο κόσμο — και δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη η Αντζελίνα και η Αλίσια με τις συγκλονιστικές τους ερμηνείες, αλλά με τη Φίμπι στο τιμόνι, ξέρω ότι όλοι μας (και η Λάρα) είμαστε σε πολύ καλά χέρια. Ανυπομονώ να δείτε τι ετοιμάζουμε».
