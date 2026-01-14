Euphoria: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την τρίτη σεζόν
Ο νέος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου
Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria δόθηκε στη δημοσιότητα, ενόψει της πρεμιέρας που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου στο HBO.
Στον νέο κύκλο επιστρέφουν όλα τα βασικά μέλη του καστ: Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Χάντερ Σέιφερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Έρικ Ντέιν, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Άπατοου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Κόλμαν Ντομίνγκο και Ντόμινικ Φάικ. Αντίθετα, οι Μπάρμπι Φερέιρα, Στορμ Ριντ, Τζέιβον «Wanna» Γουόλτον και Όστιν Άμπραμς δεν θα συμμετέχουν στη νέα σεζόν.
Η προηγούμενη σεζόν ολοκληρώθηκε με το θεατρικό έργο της Λέξι (Άπατοου), εμπνευσμένο από τις ζωές των φίλων και συμμαθητών της, τον Νέιτ (Ελόρντι) να οδηγεί στη σύλληψη του πατέρα του Καλ (Ντέιν) αφού βρίσκει ένα USB stick με παράνομες σεξουαλικές του συνευρέσεις, και την Τζουλς (Σέιφερ) με τη Ρου (Ζεντάγια) να φαίνεται πως αναζωπυρώνουν τη σχέση τους, καθώς η Ρου παραμένει νηφάλια.
Η πλοκή του τρίτου κύκλου διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των τελευταίων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι. Αντιθέτως, βρίσκονται σε μια νέα φάση ζωής γεμάτη προκλήσεις και ευθύνες. H Κάσι και ο Νέιτ είναι παντρεμένοι, η Ρου ζει στο Μεξικό και προσπαθεί να αποπληρώσει το χρέος της προς μία έμπορο ναρκωτικών, η Τζουλς φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η Μάντι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ.
Στους νέους πρωταγωνιστές της σεζόν συγκαταλέγονται οι Σάρον Στόουν, Ροζαλία, Τρίσα Πέιτας, Νατάσα Λιόν, Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, Έλι Ροθ και Μάρσον Λιντς.
Το καστ συμπληρώνουν οι: Αντεγουάλε Ακίνουγε-Αγκμπάτζε, Τόμπι Γουάλας, Ντάρελ Μπριτ-Γκίμπσον, Καντίμ Χάρντισον, Πρισίλα Ντελγκάδο, Τζέιμς Λάντρι Εμπέρ, Άννα Βαν Πάτεν, Ασάντε Μπλάκ, Μπέλα Ποντάρας, Μπιλ Μπόντνερ, Κέιλιν Ράις, Κολίν Καμπ, Γκίντεον Άντλον, Χέμκι Μαδέρα, Χόμερ Γκιρ, Τζακ Τοπαλιάν, Τζέσικα Μπλερ Χέρμαν, Κουέιμ Πάτερσον, Μάντισον Τόμπσον, Μάθιου Γουίλιγκ, Ρεμπέκα Πίτζον και Σαμ Τράμελ.
