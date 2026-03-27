Ο Αντόνιο Μπαντέρας εξήγησε πώς το έμφραγμα που υπέστη άλλαξε την κοσμοθεωρία του
Ο ηθοποιός πέρασε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας το 2017 και ένιωσε πως ήρθε αντιμέτωπος με τον θάνατο γι' αυτό και άφησε πίσω του την πολυτελή ζωή του στο Χόλιγουντ
Ο 65χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι η σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2017 στάθηκε καθοριστική για τη ζωή του, οδηγώντας τον να επιστρέψει μόνιμα στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα. «Ήταν μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Page Six. Στο παρελθόν είχε επισημάνει ότι το έμφραγμα ήταν «από τα καλύτερα πράγματα» που του συνέβησαν, καθώς τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του.
Μέχρι τότε, ο Μπαντέρας ζούσε μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, διατηρώντας πολυτελή κατοικία, ωστόσο μετά το έμφραγμα πήρε δραστικές αποφάσεις. Έτσι, σταμάτησε το κάπνισμα, πούλησε το ιδιωτικό του αεροσκάφος και επέστρεψε στην Ισπανία, όπου αγόρασε ένα θέατρο. «Όταν ήρθα αντιμέτωπος με τον θάνατο, συνειδητοποίησα ότι είμαι στην πραγματικότητα άνθρωπος του θεάτρου», ανέφερε.
Πλέον ζει στη Μάλαγα με τη σύντροφό του, Νικόλ Κίμπελ, και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά διατηρώντας εστιατόρια, ενώ μεγάλη του αγάπη αποτελεί το μη κερδοσκοπικό του θέατρο «Teatro del Soho». «Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο ευτυχισμένος», τόνισε.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πορεία του στο Χόλιγουντ, σημειώνοντας ότι ξεπέρασε τις ανασφάλειες για τη γλώσσα μετά τον γάμο του με τη Μέλανι Γκρίφιθ, με την οποία χώρισε το 2015 έπειτα από 18 χρόνια.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στην αρχή της καριέρας του του έλεγαν πως, ως Ισπανός, θα μπορούσε να υποδύεται μόνο «κακούς» ρόλους, κάτι που διέψευσε με ταινίες όπως «Η Μάσκα του Ζορό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
