Χρήστος Λούλης: Πάντα βλέπω λάθη στον εαυτό μου, όποιος ηθοποιός πει ότι δεν το κάνει, θα είναι ψεύτης
Στον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στο αποτέλεσμα της δουλειάς του αναφέρθηκε ο Χρήστος Λούλης, δηλώνοντας πως το πρώτο πράγμα που εντοπίζει είναι τα λάθη που έχει κάνει. Φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμμετοχή του σε ταινίες, ο ηθοποιός εξήγησε πως την πρώτη φορά που τις παρακολουθεί εστιάζει στην υποκριτική του. Αυτός είναι ο λόγος που τις βλέπει ξανά.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Χρήστος Λούλης ρωτήθηκε, αν ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που αναγνωρίζουν τα λάθη στη δουλειά τους. Απαντώντας θετικά, εξήγησε πως ξεχωρίζει αυτά που δεν έγιναν σωστά.

 «Πάντα βλέπω λάθη στον εαυτό μου. Θα δω πρώτα το λάθος. Αν δω μία ταινία που παίζω, πρέπει να τη δω δεύτερη φορά γιατί την πρώτη φορά βλέπω μόνο εμένα. Νομίζω ότι το κάνουν όλοι οι ηθοποιοί και όποιος πει το αντίθετο θα είναι ψεύτης», σχολίασε, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

