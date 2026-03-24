Κατιάνα Μπαλανίκα για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά τελείωσε, δεν μου λείπει
Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν είχαμε πια καμία επαφή, ανέφερε η ηθοποιός για τον σόουμαν
Ως ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της χαρακτήρισε η Κατιάνα Μπαλανίκα τον Γιώργο Μαρίνο, σχολιάζοντας ωστόσο ότι δεν της λείπει, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν είχαν επαφές.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου, μιλώντας για τη σχέση της με τον σόουμαν, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή.
Όπως ανέφερε η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα σύμβολο για την εποχή του και πρόσθεσε ότι αποτέλεσε πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής της, καθώς είχαν πολύ στενή σχέση: «Ο Γιώργος ήταν σύμβολο για την εποχή του και δεν θα υπάρξει άλλος. Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Δεν μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε επαφή με κανέναν από εμάς. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν και αγαπηθήκαμε πολύ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν γνώριζε ποια ήταν η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαρίνου τα τελευταία χρόνια, καθώς ο ίδιος είχε επιλέξει να αποτραβηχτεί: «Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα υγείας. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, όταν κλείστηκε και νομίζαμε ότι δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν μας. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν είχαμε πια καμία επαφή. Όταν κάποιος αποσύρεται και δεν θέλει, δεν επιμένεις».
Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Ο εκλιπών σόουμαν τα τελευταία χρόνια ζούσε σε οίκο ευγηρίας στα νότια προάστια και σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η ξαδέρφη του, από το 2021 είχε διαγνωστεί με άνοια.
