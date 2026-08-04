Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έφεραν στο φως εκατοντάδες βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Βλήμα Φωτιές

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έφεραν στο φως εκατοντάδες βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ο επικεφαλής της μονάδας εξουδετέρωσης βομβών του Μπορντό, εξήγησε ότι η έντονη θερμότητα από τις πυρκαγιές προκάλεσε την έκρηξη ορισμένων θαμμένων πυρομαχικών, αποκαλύπτοντας έτσι την ύπαρξή τους

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έφεραν στο φως εκατοντάδες βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
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Περισσότερα από 400 βλήματα και πυρομαχικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο χωριό Λε Πορζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου μήνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδικούς της Πολιτικής Προστασίας, αφού, αμέσως μετά το πέρασμα της φωτιάς, κάτοικοι και Αρχές άκουσαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στην περιοχή. Οι εκρήξεις οδήγησαν τα συνεργεία σε ένα σημείο όπου είχαν ήδη εντοπιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα 75 βλήματα.

Ο επικεφαλής της μονάδας εξουδετέρωσης βομβών του Μπορντό, Φιλίπ Ντελεμότ, εξήγησε ότι η έντονη θερμότητα από τις πυρκαγιές προκάλεσε την έκρηξη ορισμένων θαμμένων πυρομαχικών, αποκαλύπτοντας έτσι την ύπαρξή τους. Όπως ανέφερε, μεταξύ των ευρημάτων υπήρχαν γαλλικές και γερμανικές οβίδες όλμων.

Οι Αρχές δημιούργησαν άμεσα ζώνη αποκλεισμού, καθώς ενδεχόμενη έκρηξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει θραύσματα σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.


Επιστροφή στα καμένα σπίτια

Τη Δευτέρα, οι τοπικές Αρχές επέτρεψαν στους κατοίκους του Λε Πορζ να επιστρέψουν στις γειτονιές τους, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Παρότι σε κοντινές παράκτιες περιοχές εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

Ένας κάτοικος, που έχασε το σπίτι και τα κατοικίδιά του στις φλόγες, περιέγραψε την καταστροφή ως «αποκάλυψη».

Οι φωτιές ανάγκασαν τον περασμένο μήνα τη συντριπτική πλειονότητα των περίπου 3.500 κατοίκων του χωριού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με πύρινα μέτωπα που χαρακτηρίστηκαν πιο βίαια και απρόβλεπτα από κάθε άλλη χρονιά.

Οι φετινές πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κατακάψει περισσότερα από 160.000 εκτάρια γης, αποτελώντας τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
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