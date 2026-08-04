ΕΕ για τη Θέουτα: Οι δραματικές εικόνες ήταν ένα μάθημα ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο

Στηρίζουν την Ισπανία οι 27 υπουργοί της ΕΕ - «Ο χώρος Σένγκεν δεν έχει επηρεαστεί» δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης





Μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχαν οι αρμόδιοι υπουργοί των 27 κρατών - μελών αλλά και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, η ΕΕ έλαβε τις απαραίτητες εγγυήσεις από τη Μαδρίτη, ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν στον θύλακα την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, και δεν έχει αναφερθεί περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ευρώπη και το χώρο







Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ βρίσκεται σε ιστορικά ιστορικά χαμηλά, ωστόσο οι δραματικές εικόνες από τη Θέουτα ξεπέρασαν τη στατιστική και αυτό ήταν ένα μάθημα ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης.



«Η FRONTEX είναι ήδη στο έδαφος και μαζί με την Europol και άλλες υπηρεσίες θα βοηθήσουν στην κατάσταση στη Θέουτα», δήλωσε ο Επίτροπος Μπρούνερ, υπογραμμίζοντας ότι «στη Θέουτα, η ανθεκτικότητα της Ευρώπης δοκιμάστηκε. Προς το παρόν, η Ευρώπη έχει περάσει αυτή τη δοκιμασία».







Όπως αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ Η ΕΕ είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επαινούμε την Ισπανία για την ταχεία αντίδρασή της στην κατάσταση στη Θέουτα και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια ζωών.



Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν κοινή μας ευθύνη και η μετανάστευση απαιτεί μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Η σημερινή συνάντηση παρείχε μια σημαντική ευκαιρία στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα εργαλεία που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, να εντοπίσουν πού χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία και να προωθήσουν τις συλλογικές μας προετοιμασίες ενόψει της επόμενης υπουργικής συνόδου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο.



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Η τελευταία ενημέρωση από τις ισπανικές αρχές και την Επιτροπή δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν περάσει παράνομα τα σύνορα έχουν επιστραφεί και δεν έχει υπάρξει περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη μέλη.



Η σημερινή συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.



Υπήρξε κοινή κατανόηση της ανάγκης να συνεχιστεί η αμείλικτη καταπολέμηση των δικτύων λαθραίας διακίνησης μεταναστών, να ενισχυθούν οι επιστροφές, να ενισχυθούν τα σύνορα της ΕΕ, να οικοδομηθούν βαθιές συνεργασίες με τρίτες χώρες και να βελτιωθεί η διορατικότητα.



Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία, προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μετά τα πρόσφατα γεγονότα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα , εξέφρασαν σήμερα οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ.Μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχαν οι αρμόδιοι υπουργοί των 27 κρατών - μελών αλλά και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, η ΕΕ έλαβε τις απαραίτητες εγγυήσεις από τη Μαδρίτη, ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν στον θύλακα την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, και δεν έχει αναφερθεί περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ευρώπη και το χώρο Σένγκεν «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, κανείς δεν εισήλθε στην ηπειρωτική Ισπανίας και ο χώρος Σένγκεν δεν έχει επηρεαστεί. Όλοι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί. Φέτος 49.000 μετανάστες έφθασαν στην ΕΕ από όλα τα εξωτερικά μας σύνορα, αριθμός περίπου ίδιος με όσους είχαν εισέλθει σε μια μόνο εβδομάδα το 2015 μόνο από τα ελληνικά νησιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Μετανάστευσης.Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ βρίσκεται σε ιστορικά ιστορικά χαμηλά, ωστόσο οι δραματικές εικόνες από τη Θέουτα ξεπέρασαν τη στατιστική και αυτό ήταν ένα μάθημα ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης.«Η FRONTEX είναι ήδη στο έδαφος και μαζί με την Europol και άλλες υπηρεσίες θα βοηθήσουν στην κατάσταση στη Θέουτα», δήλωσε ο Επίτροπος Μπρούνερ, υπογραμμίζοντας ότι «στη Θέουτα, η ανθεκτικότητα της Ευρώπης δοκιμάστηκε. Προς το παρόν, η Ευρώπη έχει περάσει αυτή τη δοκιμασία».Ωστόσο, ο Επίτροπο τόνισε ότι είναι πλήρης ευθύνη της Ισπανίας να διασφαλίζει ότι οι περίπου 3.000 μετανάστες που έχουν παραμείνει στη Θέουτα, με καταγωγή από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, δεν θα εισέλθουν σε ισπανικό και ευρωπαϊκό έδαφος.Η ΕΕ είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επαινούμε την Ισπανία για την ταχεία αντίδρασή της στην κατάσταση στη Θέουτα και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια ζωών.Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν κοινή μας ευθύνη και η μετανάστευση απαιτεί μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Η σημερινή συνάντηση παρείχε μια σημαντική ευκαιρία στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα εργαλεία που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, να εντοπίσουν πού χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία και να προωθήσουν τις συλλογικές μας προετοιμασίες ενόψει της επόμενης υπουργικής συνόδου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο.Τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν εξέφρασαν ομόφωνα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία. Οι υπουργοί εκτίμησαν τις ταχείες και αποτελεσματικές προσπάθειες των ισπανικών αρχών στην αντιμετώπιση της κατάστασης στη Θέουτα. Εξέφρασαν επίσης τα συλλυπητήριά τους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Θέουτα.Η τελευταία ενημέρωση από τις ισπανικές αρχές και την Επιτροπή δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν περάσει παράνομα τα σύνορα έχουν επιστραφεί και δεν έχει υπάρξει περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη μέλη.Η σημερινή συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.Υπήρξε κοινή κατανόηση της ανάγκης να συνεχιστεί η αμείλικτη καταπολέμηση των δικτύων λαθραίας διακίνησης μεταναστών, να ενισχυθούν οι επιστροφές, να ενισχυθούν τα σύνορα της ΕΕ, να οικοδομηθούν βαθιές συνεργασίες με τρίτες χώρες και να βελτιωθεί η διορατικότητα.

Οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης της κοινής επίγνωσης της κατάστασης, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως οι προσυνοριακές πληροφορίες και η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες και της περαιτέρω ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν τις κατάλληλες ευκαιρίες για τους ανθρώπους στις χώρες καταγωγής τους και ενισχύουν τη διαχείριση της μετανάστευσης.



Τέλος, οι υπουργοί επεσήμαναν ότι η επικοινωνία σε στιγμές κρίσης θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω του έγκαιρου συντονισμού και θα πρέπει να είναι πιο συνεκτική, ιδίως για την αντιμετώπιση κακόβουλων εξωτερικών παραγόντων που εμπλέκονται σε χειραγώγηση και παρεμβάσεις ξένων πληροφοριών.