Η ηθοποιός Αμάντα Πιτ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της, την ώρα που και οι δύο γονείς της αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας
Με καρκίνο του μαστού, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε η Αμάντα Πιτ.
Η ηθοποιός μοιράστηκε την περιπέτεια της υγείας της μέσα από άρθρο της, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The New Yorker, περιγράφοντας την πορεία της διάγνωσης, αλλά και τις δύσκολες οικογενειακές συνθήκες που βίωνε την ίδια περίοδο.
Στο κείμενό της, η Πιτ εξήγησε ότι η διάγνωση ήρθε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονικά περίοδο, καθώς και οι δύο γονείς της βρίσκονταν υπό ιατρική φροντίδα σε τελικό στάδιο. «Ήταν παράξενο που δεν της είπα, το περασμένο φθινόπωρο, ότι είχα διαγνωστεί με καρκίνο», έγραψε, αναφερόμενη στη μητέρα της, με την οποία είχε στενή σχέση.
Όπως σημείωσε, για χρόνια οι γιατροί την είχαν ενημερώσει ότι έχει «πυκνό» μαστό, κάτι που απαιτούσε τακτική παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, η γιατρός της εντόπισε κάτι ανησυχητικό στον υπέρηχο και ζήτησε να γίνει βιοψία. «Τότε κατάλαβα», ανέφερε η ηθοποιός χαρακτηριστικά.
Την επόμενη ημέρα έλαβε την πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία ο όγκος φαινόταν μικρός, ωστόσο χρειαζόταν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθός του. Η Πιτ εξήγησε ότι απέφυγε να ενημερώσει τη μητέρα της λόγω προχωρημένου Πάρκινσον από το οποίο έπασχε, σημειώνοντας ότι η επικοινωνία τους είχε ήδη περιοριστεί σημαντικά. Την ίδια περίοδο, ενημερώθηκε και για την επιδείνωση της υγείας του πατέρα της, ο οποίος κατέληξε, ενώ η ηθοποιός δεν πρόλαβε να τον δει ζωντανό. «Ένιωσα ενοχές που δεν έκλαψα, αλλά τουλάχιστον πήρα μια ανάσα από το να αναρωτιέμαι πόσος χρόνος μου απομένει», σημείωσε, περιγράφοντας τα συναισθήματά της μετά τον θάνατό του.
Παράλληλα, όπως ανέφερε, οι σκέψεις της στρέφονταν διαρκώς στην προσωπική της κατάσταση: «Μόλις το σώμα του πατέρα μου έφυγε από το οπτικό μου πεδίο, ήμουν ελεύθερη να πανικοβληθώ ξανά για τον καρκίνο μου». Σε επόμενο στάδιο, η γιατρός της την ενημέρωσε με μήνυμα ότι τα χαρακτηριστικά του όγκου ήταν αντιμετωπίσιμα, ωστόσο, η ανησυχία παρέμενε μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
Ακολούθησαν επιπλέον έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίστηκε και δεύτερος όγκος στο ίδιο στήθος. Μετά από νέα βιοψία, διαπιστώθηκε ότι ήταν καλοήθης, γεγονός που σήμαινε ότι η θεραπεία θα περιοριζόταν σε ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία, χωρίς να απαιτηθεί διπλή μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία.
Λίγο αργότερα, η ηθοποιός και ο σύζυγός της ενημέρωσαν τα παιδιά τους για τη διάγνωση. Τον Ιανουάριο, μετά από θετικά αποτελέσματα εξετάσεων, η Πιτ ενημερώθηκε ότι η μητέρα της βρισκόταν πλέον στις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Η ίδια περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές μαζί της, σημειώνοντας: «Δεν ήμουν σίγουρη αν η μητέρα μου καταλάβαινε ότι με κοιτούσε. Όμως κατάλαβα ότι επικοινωνούσε χωρίς να μιλάει. Της τα είχα ήδη πει όλα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Amanda Peet reveals breast cancer diagnosis https://t.co/kmK0VtV38q pic.twitter.com/Ul0zTBkoQX— Page Six (@PageSix) March 21, 2026
