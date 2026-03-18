Μυρτώ Αλικάκη: Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα
GALA
Μυρτώ Αλικάκη Έρωτας

Μυρτώ Αλικάκη: Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα

Ο έρωτας σίγουρα μέχρι ένα σημείο έχει καταστροφή, σχολίασε η ηθοποιός

Μυρτώ Αλικάκη: Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας σύντροφος για να τον ερωτευτεί αναφέρθηκε η Μυρτώ Αλικάκη, σχολιάζοντας ότι εστιάζει και σε πιο σκοτεινά σημεία του χαρακτήρα.

Το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο έρωτας είναι μια βαθιά θεραπευτική αλλά και εν μέρει καταστροφική διαδικασία. Τόνισε ακόμη, ότι δεν μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αυτή τη «μαύρη τρύπα» που δημιουργεί την έλξη, ωστόσο σχολίασε πως αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί τελικά να οδηγήσει σε φωτεινές στιγμές.

Όπως είπε η Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ο έρωτας σίγουρα μέχρι ένα σημείο έχει και καταστροφή, γιατί είναι μία θεραπευτική διαδικασία τελικά. Έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει ή αυτό που αναζητούμε έτσι για να το γιατρέψουμε. Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα που με κάνει να τον ερωτεύομαι. Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή μπορεί τελικά να οδηγηθεί στο φως. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται».

Δείτε το βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης