Μυρτώ Αλικάκη για την προσωπική της ζωή: Είμαι πολλά χρόνια σε σχέση και είναι πολύ σημαντική για εμένα
Μυρτώ Αλικάκη για την προσωπική της ζωή: Είμαι πολλά χρόνια σε σχέση και είναι πολύ σημαντική για εμένα

Δεν κρύβομαι, αλλά δεν βρίσκω λόγο και να τα συζητάω γι' αυτά τα θέματα, ανέφερε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Μυρτώ Αλικάκη, δηλώνοντας πως είναι εδώ και χρόνια σε σχέση με ένα πρόσωπο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνη.

Η ηθοποιός παραχώρησε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», εξηγώντας ότι δεν κρύβει τη σχέση της, ωστόσο προτιμάει να διαφυλάσσει τον δεσμό και τον σύντροφός της από τη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Μυρτώ Αλικάκη παραδέχτηκε ότι βιώνει μία πολύ καλή περίοδο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της.

Πιο αναλυτικά, η ίδια δήλωσε: «Έχω μία σχέση, η οποία είναι πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντική για εμένα, απλά εγώ δεν θέλω καθόλου να συζητάω αυτά τα πράγματα. Δεν κρύβομαι, αλλά δεν βρίσκω λόγο και να τα συζητάω. Εμένα δεν με απασχολούσε ποτέ η προσωπική ζωή των άλλων ανθρώπων. Το λέω με μεγάλη περηφάνια, δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλα. Δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ξέρω τίποτα, οπότε δεν θέλω και εγώ να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μου. Θα έλεγα ότι είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο».

