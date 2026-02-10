Μυρτώ Αλικάκη για τον χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη: Θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν
Μυρτώ Αλικάκη για τον χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη: Θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν
Η πρώην σύζυγος του ηθοποιού απάντησε σε ερωτήσεις για τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Αντίθετη με τον δημόσιο σχολιασμό ενός χωρισμού εμφανίστηκε η Μυρτώ Αλικάκη, με αφορμή ερωτήσεις που δέχτηκε για το τέλος της σχέσης του πρώην συζύγου της, Πέτρου Λαγούτη με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.
Πρόσφατα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι δεν πια μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, τονίζοντας ωστόσο ότι ο χωρισμός τους ήρθε σε καλό κλίμα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Μυρτώ Αλικάκη στο «Happy Day, οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, τόνισε πως αν βρισκόταν εκείνη στη θέση του πρώην συζύγου της, θα ένιωθε άβολα με το γεγονός ότι σχολιάζονται δημόσια οι εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «φτηνός» αναφορικά με τις ερωτήσεις που γίνονται για τον χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη: «Κοιτάξτε εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε. Και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό πράγμα. Θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογίζουμε πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω. Σας απάντησα απλώς, σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgb32qn6igcp)
Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ ήρθαν πιο κοντά το 2022, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι». Παρότι στην αρχή προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το 2023 ήρθε η επιβεβαίωση για τον δεσμό τους, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι έχει χωρίσει, υπογραμμίζοντας πως το τέλος της σχέσης τους έγινε σε ήρεμο και καλό κλίμα. Το τελευταίο διάστημα, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι το ζευγάρι έχει ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, με τον Πέτρο Λαγούτη να επιβεβαιώνει τα σχετικά δημοσιεύματα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσα από συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
Όπως ανέφερε, είναι καλά στην προσωπική του ζωή, ενώ σημείωσε ότι η απόφαση για το τέλος της σχέσης πάρθηκε με αγάπη και αμοιβαία κατανόηση. Ειδικότερα, είπε: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».
Πρόσφατα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι δεν πια μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, τονίζοντας ωστόσο ότι ο χωρισμός τους ήρθε σε καλό κλίμα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Μυρτώ Αλικάκη στο «Happy Day, οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, τόνισε πως αν βρισκόταν εκείνη στη θέση του πρώην συζύγου της, θα ένιωθε άβολα με το γεγονός ότι σχολιάζονται δημόσια οι εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «φτηνός» αναφορικά με τις ερωτήσεις που γίνονται για τον χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη: «Κοιτάξτε εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε. Και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό πράγμα. Θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογίζουμε πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω. Σας απάντησα απλώς, σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά».
Δείτε το βίντεο
Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ ήρθαν πιο κοντά το 2022, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι». Παρότι στην αρχή προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το 2023 ήρθε η επιβεβαίωση για τον δεσμό τους, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι έχει χωρίσει, υπογραμμίζοντας πως το τέλος της σχέσης τους έγινε σε ήρεμο και καλό κλίμα. Το τελευταίο διάστημα, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι το ζευγάρι έχει ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, με τον Πέτρο Λαγούτη να επιβεβαιώνει τα σχετικά δημοσιεύματα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσα από συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
Όπως ανέφερε, είναι καλά στην προσωπική του ζωή, ενώ σημείωσε ότι η απόφαση για το τέλος της σχέσης πάρθηκε με αγάπη και αμοιβαία κατανόηση. Ειδικότερα, είπε: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα