Αντώνης Γούναρης μετά τον επαναπατρισμό του γιου του από το Ομάν: Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο, μου έφυγε το άγχος
Ο γιος του συνθέτη είχε εγκλωβιστεί στη χώρα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Την αγωνία που βίωσε μέχρι να επιστρέψει στην Ελλάδα ο γιος του από το Ομάν, περιέγραψε ο Αντώνης Γούναρης. Εκείνος είχε εγκλωβιστεί στη χώρα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στο άγχος του συνθέτη μπήκε τέλος, όταν είδε το αεροπλάνο να προσγειώνεται.
«Αγωνία περάσαμε πέντε μέρες, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Ευτυχώς, το κράτος ήταν ουδέτερο. Βέβαια, κάτι ψιλά γίνανε εκεί πέρα, αλλά ευτυχώς όλα καλά», δήλωσε αρχικά ο Αντώνης Γούναρης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
«Είχαν μια αμφιβολία γιατί τους γύρισαν πίσω, επειδή δεν δόθηκε άδεια να πετάξει το αεροπλάνο πάνω από κάποιες χώρες. Έπρεπε πρώτα να φτάσουν κάπου στη Μεσόγειο για να πουν ότι τώρα πια δεν μας γυρίζουν πίσω και φτάνουμε στη χώρα μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ακολούθως, ο Αντώνης Γούναρης εξήγησε πως σταμάτησε να αγχώνεται, μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο. «Πήγα και στάθηκα στο αεροδρόμιο και μόλις είδα ότι το αεροπλάνο προσγειώνεται, τότε ξεφούσκωσα. Μου έφυγε το άγχος. Μου είπε “επιτέλους ήρθαμε”. Τους φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύς ο χρόνος που έμειναν εκεί», μοιράστηκε.
Τέλος, ο Αντώνης Γούναρης τόνισε ότι μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει για το θέμα, πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί του για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. «Ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν το πίστευα ότι τόσος πολύς κόσμος ενδιαφέρθηκε», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
