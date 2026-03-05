Αντώνης Γούναρης: Επέστρεψε ο γιος του που είχε εγκλωβιστεί στο Ομάν - Τον παρέλαβα, παράξενο συναίσθημα ο επαναπατρισμός, είπε ο συνθέτης
Αντώνης Γούναρης: Επέστρεψε ο γιος του που είχε εγκλωβιστεί στο Ομάν - Τον παρέλαβα, παράξενο συναίσθημα ο επαναπατρισμός, είπε ο συνθέτης
Περάσαμε αγωνία πέντε ημέρες, ανέφερε
Με πτήση επαναπατρισμού επέστρεψε ο γιος του Αντώνη Γούναρη στην Ελλάδα, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο Ομάν, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο γιος του συνθέτη είχε ταξιδέψει με τη σύντροφό του στη Σιγκαπούρη, με ενδιάμεση στάση στην Ντόχα. Ωστόσο, εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον αρχικό προορισμό του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν προσωρινά στο Ομάν.
Μιλώντας την Πέμπτη 5 Μαρτίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Αντώνης Γούναρης ανέφερε ότι ο γιος του κατάφερε τελικά να επιστρέψει στην Ελλάδα με πτήση επαναπατρισμού, μαζί με περίπου 115 ακόμη άτομα.
Ο συνθέτης εξέφρασε την ανακούφισή του για την επιστροφή τους, ευχαριστώντας παράλληλα όσους εργάστηκαν για την οργάνωση της διαδικασίας επαναπατρισμού και περιγράφοντας τα συναισθήματα που βίωσε όταν πήγε στο αεροδρόμιο για να τους παραλάβει. Όπως είπε ο Αντώνης Γούναρης για τον γιο του: «Ευτυχώς ήρθαν, είναι όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δούλεψαν γι’ αυτό, γιατί δούλεψαν πολλοί άνθρωποι για να έρθουν. Ήταν 115 άτομα που έπρεπε να γυρίσουν και δούλεψαν πάρα πολύ για να επιστρέψει όλος αυτός ο κόσμος. Πήγα στο αεροδρόμιο να τους παραλάβω. Ήταν ένα συναίσθημα παράξενο, επαναπατρισμός. Δεν μας είχε ξανασυμβεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, γιατί περάσαμε αγωνία πέντε μέρες».
