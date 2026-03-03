Αντώνης Γούναρης: Ο γιος του είναι εγκλωβισμένος στο Ομάν - Είναι ανησυχητικό, λέει ο μουσικοσυνθέτης





Εγκλωβισμένος στο Ομάν είναι ο γιος του Αντώνη Γούναρη , Δημήτρης με τον μουσικοσυνθέτη να εκφράζει την ανησυχία του.





Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης μοιράστηκε την αγωνία του για τους Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να επαναπατριστούν: « Αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εκεί υπάρχουν πολλοί Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν. Εν τω μεταξύ δεν έχουν βαλίτσες, γιατί δεν κατέβηκαν οι βαλίτσες από τα αεροπλάνα. Ο γιος μου είναι ψύχραιμος και προσπαθεί να μην μας αγχώνει ». Αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εκεί υπάρχουν πολλοί Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν. Εν τω μεταξύ δεν έχουν βαλίτσες, γιατί δεν κατέβηκαν οι βαλίτσες από τα αεροπλάνα. Ο γιος μου είναι ψύχραιμος και προσπαθεί να μην μας αγχώνει

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, ο Αντώνης Γούναρης μίλησε στο «Super Κατερίνα» αναφέροντας ότι το παιδί του ταξίδεψε αρχικά στη Σιγκαπούρη με τη σύντροφό του, με ενδιάμεση στάση στη Ντόχα. Όπως ανέφερε, το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στον αρχικό προορισμό του λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.Μιλώντας για την περιπέτεια του γιου του, Δημήτρη, ο Αντώνης Γούναρης δήλωσε ότι το παιδί του διατηρεί την ψυχραιμία του: «Εκείνος λέει ότι είναι καλά, αλλά όταν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα κράτος, είναι ανησυχητικό» και συνέχισε: «Ο γιος μου είχε πάει στη Σιγκαπούρη μαζί με την κοπέλα του για να συναντήσουν ένα φίλο. Θα επέστρεφαν το Σάββατο από τη Σιγκαπούρη, είχαν ανταπόκριση στη Ντόχα και μετά θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Τελικά το αεροπλάνο έστριψε και προσγειώθηκε στο Ομάν. Από το Σάββατο είναι στο Ομάν, πρεσβεία δεν υπάρχει. Εγώ πήρα στο υπουργείο εσωτερικών και μου είπαν να πάρω στο Ριάντ. Τώρα να πάρω στο Ριάντ και να πω “γεια σας είμαι από την Ελλάδα και έχουμε κάποιους στο Ομάν, θα μου πουν “θα σας ενημερώσουμε”. Αν δεν υπάρχει πρεσβεία στη χώρα, δεν μπορείς να έχεις ασφαλείς πληροφορίες».