Η Doja Cat ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ - «Είμαι μια ράπερ που φτιάχνει ποπ μουσική» είπε
Το νέο της άλμπουμ «Vie» θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου
Με αφορμή την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Vie» στις 26 Σεπτεμβρίου, η Doja Cat μίλησε για τη μουσική και ξεκαθάρισε στους θαυμαστές της πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος που δεν πρέπει να περιμένουν σε καμία περίπτωση από εκείνη. Κατά τη συνέντευξή της στην εκπομπή CBS Sunday Morning στις 21 Σεπτεμβρίου, η 29χρονη μίλησε για το πώς οι νέες γενιές καλλιτεχνών ξεφεύγουν από τα στενά όρια των μουσικών ειδών και αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία.
Όταν η δημοσιογράφος Μισέλ Μίλερ τη ρώτησε τι χαρακτηρίζει τη δική της γενιά, η Doja Cat αναφέρθηκε σε μια τάση που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν οι καλλιτέχνες «δοκίμαζαν τα πάντα» και έπαιζαν με την ειρωνεία. «Έχει γίνει όλο και πιο ειρωνικό με τα χρόνια, όπως οι ράπερ που φοράνε φούστες ή φορέματα, εκφράζοντας τη θηλυκή τους πλευρά. Αυτό έδωσε ώθηση στη δική μου γενιά και στις επόμενες να μην ακολουθούν το μονοπάτι που τους επιβάλλεται», είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια εξήγησε ότι αυτή η ελευθερία πειραματισμού διαμόρφωσε και τη δική της ταυτότητα: «Με έκανε να νιώθω ότι δεν υπάρχουν εμπόδια». Όταν ρωτήθηκε ποιο μουσικό είδος δεν την αντιπροσωπεύει καθόλου, απάντησε γελώντας λέγοντας: «Η country», ενώ συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι είμαι μια ράπερ που φτιάχνει ποπ μουσική».
Η Doja μίλησε και για το νέο της άλμπουμ με τίτλο Vie, το οποίο χαρακτήρισε «ποπ». Όπως είπε, το 2023 κυκλοφόρησε το Scarlet ως «μια διαφορετική απελευθέρωση ενέργειας», αλλά τώρα αισθάνεται έτοιμη να επιστρέψει σε ό,τι γνωρίζει καλύτερα.
Αναφέρθηκε μάλιστα και στο εξώφυλλο του νέου δίσκου της, όπου εμφανίζεται δεμένη σε ένα αλεξίπτωτο πιασμένο σε δέντρο. Σε ανάρτησή της στο Instagram, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, εξήγησε: «Το να ερωτεύεσαι σημαίνει να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους. Το κίτρινο αλεξίπτωτο συμβολίζει την περιέργεια, την ευτυχία και την περιπέτεια. Το δέντρο αντιπροσωπεύει τη ζωή και τη σοφία, προσφέροντας ασφάλεια, ενώ οι γρατζουνιές από την πτώση σε διδάσκουν ότι όλα μπορούν να επουλωθούν. Η αγάπη μεγαλώνει προς τα πάνω, αλλά κυρίως προς τα κάτω, είναι οι ρίζες που σε κρατούν σταθερό».
Doja Cat Says She 'Won't Do' Country Music: 'I'm a Rapper Who Makes Pop Music' https://t.co/3axMxKSS3S— People (@people) September 23, 2025
