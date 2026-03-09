Doja Cat εναντίον Σαλαμέ μετά τα σχόλια για όπερα και μπαλέτο: Είχε το θράσος να πει στις κάμερες ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά
Doja Cat εναντίον Σαλαμέ μετά τα σχόλια για όπερα και μπαλέτο: Είχε το θράσος να πει στις κάμερες ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά

Η τραγουδίστρια αντέδρασε με βίντεο στο TikTok

Άννα Νταλλαρή
Η Doja Cat επέκρινε δημόσια τον Τιμοτέ Σαλαμέ για πρόσφατο σχόλιό του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο των τεχνών και στο ίντερνετ.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για το θέμα σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, όπου ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εργαστεί σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτά».

Η τραγουδίστρια αντέδρασε μέσω βίντεο στο TikTok, στο οποίο υπερασπίστηκε τη σημασία των δύο μορφών τέχνης. «Παρεμπιπτόντως, η όπερα έχει ιστορία 400 χρόνων και το μπαλέτο 500 χρόνων», δήλωσε. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάποιος που λέγεται Τιμοτέ Σαλαμέ, πολύ καλός τύπος παρεμπιπτόντως, είχε το θράσος να πει στις κάμερες ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά».

Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι το κοινό εξακολουθεί να δείχνει σεβασμό και ενδιαφέρον για τις παραστάσεις. «Είμαι αρκετά σίγουρη ότι αν πας σε μια όπερα αυτή τη στιγμή, θα είναι γεμάτη και όλοι θα είναι σιωπηλοί κατά τη διάρκεια της παράστασης, επειδή τη σέβονται. Είναι κάτι πολύ όμορφο», ανέφερε. Παράλληλα σημείωσε ότι ακόμη και αν ένας κλάδος αντιμετωπίζει δυσκολίες, αυτό δεν σημαίνει ότι το κοινό έχει πάψει να ενδιαφέρεται. «Δεν έχει σημασία αν ο χώρος περνά δύσκολη περίοδο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. Η απάντηση είναι ότι ενδιαφέρονται», δήλωσε.
Άννα Νταλλαρή
