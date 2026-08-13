Ελλείψεις στα αποθέματα αίματος, αναβάλλονται μεταγγίσεις ασθενών
ΕΛΛΑΔΑ
Μετάγγιση αίματος Εθελοντές αιμοδότες Ασθενείς

Ελλείψεις στα αποθέματα αίματος, αναβάλλονται μεταγγίσεις ασθενών

Οι καλοκαιρινές ελλείψεις αίματος προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, με δεκάδες προγραμματισμένες μεταγγίσεις να έχουν ήδη αναβληθεί ή να γίνονται με μειωμένες ποσότητες αίματος

Ελλείψεις στα αποθέματα αίματος, αναβάλλονται μεταγγίσεις ασθενών
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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Αντιμέτωποι με το ίδιο άγχος είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς καθώς οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές και η συλλογή αίματος μειώνεται δραστικά.

Τα τελευταία 24ωρα η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο εκπέμπουν sos για προσφορά αίματος. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), από την πλευρά του, απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις προκειμένου να ενισχυθούν τα εθνικά αποθέματα ενώ πραγματοποιεί αυγουστιάτικες εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

«Η μείωση της προσφοράς αίματος κατά τη θερινή περίοδο, λόγω διακοπών των τακτικών αιμοδοτών, αδειών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, δυσχεραίνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο που βασίζεται σε τακτικές μεταγγίσεις αίματος ανά 2-3 εβδομάδες, αλλά και όλων των συμπολιτών μας, που για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο χρειάζονται μετάγγιση αίματος (χειρουργεία, ογκολογικοί ασθενείς κλπ).

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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
17 ΣΧΟΛΙΑ

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