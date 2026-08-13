Αντίστροφη μέτρηση για το γεωτρύπανο στο Ιόνιο: Τι αποκαλύπτει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον ερευνητικό στόχο «Ασωπός 1»
Αντίστροφη μέτρηση για το γεωτρύπανο στο Ιόνιο: Τι αποκαλύπτει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον ερευνητικό στόχο «Ασωπός 1»
Το σχέδιο για Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα, το όφελος για την ελληνική οικονομία και το κρίσιμο ορόσημο του Φεβρουαρίου 2027
Στην τελική ευθεία για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο μπαίνει το Block 2, μετά την κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αποτελεί ένα από τα τελευταία κρίσιμα βήματα πριν από την κάθοδο του γεωτρύπανου.
Η κοινοπραξία ExxonMobil, HELLENiQ ENERGY και Energean διατηρεί ως στόχο τον Φεβρουάριο του 2027 για τη γεώτρηση «Ασωπός 1», η οποία θα δοκιμάσει έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον ώριμους ερευνητικούς στόχους της χώρας, με δυνητικούς πόρους που εκτιμώνται έως και σε 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Η ογκώδης μελέτη, περίπου 2.000 σελίδων, κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Αυγούστου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και περιγράφει αναλυτικά τόσο τη διαδικασία της γεώτρησης όσο και το σύνολο των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Από τη λειτουργία της βάσης εφοδιασμού στην Ηγουμενίτσα και τις μετακινήσεις του προσωπικού μέσω Κέρκυρας έως τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της γεώτρησης και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων συμβάντων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την κινητοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια οικονομική δραστηριότητα της τάξης των 10 εκατ. ευρώ για ελληνικές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία κατά τη φάση της γεώτρησης. Πρόκειται για υπηρεσίες, προμήθειες, μεταφορές, εξοπλισμό και απασχόληση που θα απαιτηθούν για την υποστήριξη της επιχείρησης.
Η μελέτη δεν προβλέπει σημαντικά νέα έργα ή παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Για τις ανάγκες της γεώτρησης σχεδιάζεται να δεσμευτεί χώρος περίπου 13-14 στρεμμάτων σε εξωτερικό τμήμα του λιμανιού, ο οποίος θα λειτουργήσει ως βάση εφοδιασμού.
Από εκεί θα επιχειρούν δύο πλοία υποστήριξης, τα οποία θα πραγματοποιούν τα απαραίτητα δρομολόγια προς το γεωτρύπανο, μεταφέροντας εξοπλισμό και εφόδια.
Διαφορετική διαδρομή θα ακολουθεί το προσωπικό. Οι αλλαγές πληρωμάτων σχεδιάζεται να εξυπηρετούνται μέσω του αεροδρομίου της Κέρκυρας και από εκεί με ελικόπτερα προς την πλατφόρμα γεώτρησης. Το συνολικό προσωπικό που συνδέεται με τη λειτουργία του γεωτρυπάνου υπολογίζεται σε περίπου 160-180 άτομα, με τις βάρδιες να ακολουθούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κύκλο 28 ημερών εργασίας.
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Η κοινοπραξία ExxonMobil, HELLENiQ ENERGY και Energean διατηρεί ως στόχο τον Φεβρουάριο του 2027 για τη γεώτρηση «Ασωπός 1», η οποία θα δοκιμάσει έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον ώριμους ερευνητικούς στόχους της χώρας, με δυνητικούς πόρους που εκτιμώνται έως και σε 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Η ογκώδης μελέτη, περίπου 2.000 σελίδων, κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Αυγούστου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και περιγράφει αναλυτικά τόσο τη διαδικασία της γεώτρησης όσο και το σύνολο των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Από τη λειτουργία της βάσης εφοδιασμού στην Ηγουμενίτσα και τις μετακινήσεις του προσωπικού μέσω Κέρκυρας έως τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της γεώτρησης και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων συμβάντων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την κινητοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια οικονομική δραστηριότητα της τάξης των 10 εκατ. ευρώ για ελληνικές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία κατά τη φάση της γεώτρησης. Πρόκειται για υπηρεσίες, προμήθειες, μεταφορές, εξοπλισμό και απασχόληση που θα απαιτηθούν για την υποστήριξη της επιχείρησης.
Η βάση στην Ηγουμενίτσα και τα ελικόπτερα από την Κέρκυρα
Η μελέτη δεν προβλέπει σημαντικά νέα έργα ή παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Για τις ανάγκες της γεώτρησης σχεδιάζεται να δεσμευτεί χώρος περίπου 13-14 στρεμμάτων σε εξωτερικό τμήμα του λιμανιού, ο οποίος θα λειτουργήσει ως βάση εφοδιασμού.
Από εκεί θα επιχειρούν δύο πλοία υποστήριξης, τα οποία θα πραγματοποιούν τα απαραίτητα δρομολόγια προς το γεωτρύπανο, μεταφέροντας εξοπλισμό και εφόδια.
Διαφορετική διαδρομή θα ακολουθεί το προσωπικό. Οι αλλαγές πληρωμάτων σχεδιάζεται να εξυπηρετούνται μέσω του αεροδρομίου της Κέρκυρας και από εκεί με ελικόπτερα προς την πλατφόρμα γεώτρησης. Το συνολικό προσωπικό που συνδέεται με τη λειτουργία του γεωτρυπάνου υπολογίζεται σε περίπου 160-180 άτομα, με τις βάρδιες να ακολουθούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κύκλο 28 ημερών εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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