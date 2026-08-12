Η Ντέμι Μουρ δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρόβα νυφικού της κόρης της, Ταλουλά Γουίλις: Χρειάστηκαν 712 ώρες για τη δημιουργία του φορέματος
Η Ντέμι Μουρ δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρόβα νυφικού της κόρης της, Ταλουλά Γουίλις: Χρειάστηκαν 712 ώρες για τη δημιουργία του φορέματος
Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορέσαμε να μοιραστούμε αυτή την πολύτιμη στιγμή όλοι μαζί ως οικογένεια, έγραψε η ηθοποιός
Φωτογραφίες από την πρόβα νυφικού της κόρης της, Ταλουλά Γουίλις δημοσίευσε η Ντέμι Μουρ, δείχνοντας από διαφορετικές λήψεις το φόρεμα, για το οποίο χρειάστηκαν 712 ώρες εργασίας.
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση την Τρίτη 11 Αυγούστου στα social media, δείχνοντας στιγμιότυπα από τη διαδικασία της πρόβας, στα οποία πόζαρε μαζί με την κόρη της, ενώ σε μία από τις εικόνες φαίνεται να τοποθετεί το πέπλο στο κεφάλι της. Στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή ήταν παρόντες συγγενείς και στενοί φίλοι της οικογένειας.
«Μια ματιά στην πρόβα του νυφικού της αγαπημένης μου Ταλουλά. Όλες οι τρυφερές στιγμές που προηγήθηκαν της όμορφης αυτής ημέρας είναι για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορέσαμε να μοιραστούμε αυτή την πολύτιμη στιγμή όλοι μαζί ως οικογένεια» έγραψε η Ντέμι Μουρ στη λεζάντα της δημοσίευσής της. Κάτω από την ανάρτηση, η 32χρονη Ταλουλά σχολίασε: «Σ’ αγαπώ, μαμά».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ντέμι Μουρ ευχαρίστησε επίσης τον σχεδιαστή Pierpaolo Piccioli για τη δημιουργία του νυφικού, γράφοντας: «Σε ευχαριστώ Pier Paolo Piccioli που σχεδίασες ένα τόσο ξεχωριστό φόρεμα και έκανες τα όνειρα του γλυκού μου κοριτσιού πραγματικότητα».
Η Ταλουλά, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, παντρεύτηκε τον Τζάστιν Άσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Άινταχο. Για την εμφάνισή της συνεργάστηκε με τον επί χρόνια στιλίστα της μητέρας της, Brad Goreski, και την ομάδα του Balenciaga.
Το νυφικό που σχεδιάστηκε εξολοκλήρου για εκείνη, χρειάστηκε 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων 405 ώρες αφορούσαν στην κατασκευή και τις μετατροπές στο ατελιέ. Για το πέπλο χρειάστηκαν επιπλέον εννέα ώρες. Στην πρόβα βρέθηκαν και οι δύο μεγαλύτερες αδερφές της Ταλουλά, Ρούμερ και Σκάουτ Γουίλις.
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση την Τρίτη 11 Αυγούστου στα social media, δείχνοντας στιγμιότυπα από τη διαδικασία της πρόβας, στα οποία πόζαρε μαζί με την κόρη της, ενώ σε μία από τις εικόνες φαίνεται να τοποθετεί το πέπλο στο κεφάλι της. Στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή ήταν παρόντες συγγενείς και στενοί φίλοι της οικογένειας.
«Μια ματιά στην πρόβα του νυφικού της αγαπημένης μου Ταλουλά. Όλες οι τρυφερές στιγμές που προηγήθηκαν της όμορφης αυτής ημέρας είναι για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορέσαμε να μοιραστούμε αυτή την πολύτιμη στιγμή όλοι μαζί ως οικογένεια» έγραψε η Ντέμι Μουρ στη λεζάντα της δημοσίευσής της. Κάτω από την ανάρτηση, η 32χρονη Ταλουλά σχολίασε: «Σ’ αγαπώ, μαμά».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ντέμι Μουρ ευχαρίστησε επίσης τον σχεδιαστή Pierpaolo Piccioli για τη δημιουργία του νυφικού, γράφοντας: «Σε ευχαριστώ Pier Paolo Piccioli που σχεδίασες ένα τόσο ξεχωριστό φόρεμα και έκανες τα όνειρα του γλυκού μου κοριτσιού πραγματικότητα».
Η Ταλουλά, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, παντρεύτηκε τον Τζάστιν Άσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Άινταχο. Για την εμφάνισή της συνεργάστηκε με τον επί χρόνια στιλίστα της μητέρας της, Brad Goreski, και την ομάδα του Balenciaga.
Το νυφικό που σχεδιάστηκε εξολοκλήρου για εκείνη, χρειάστηκε 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων 405 ώρες αφορούσαν στην κατασκευή και τις μετατροπές στο ατελιέ. Για το πέπλο χρειάστηκαν επιπλέον εννέα ώρες. Στην πρόβα βρέθηκαν και οι δύο μεγαλύτερες αδερφές της Ταλουλά, Ρούμερ και Σκάουτ Γουίλις.
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