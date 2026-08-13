«Αντάρτικο» δήμων στα νησιά για την εκτός σχεδίου δόμηση

Η καθυστέρηση του ΥΠΕΝ και η νομολογία του ΣτΕ δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες στις πολεοδομίες - Σύγχυση καθώς Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) συνεχίζουν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες έχουν σταματήσει