«Αντάρτικο» δήμων στα νησιά για την εκτός σχεδίου δόμηση
«Αντάρτικο» δήμων στα νησιά για την εκτός σχεδίου δόμηση
Η καθυστέρηση του ΥΠΕΝ και η νομολογία του ΣτΕ δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες στις πολεοδομίες - Σύγχυση καθώς Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) συνεχίζουν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες έχουν σταματήσει
Το θεσμικό κενό που εξακολουθεί να περιβάλλει την εκτός σχεδίου δόμηση έχει δημιουργήσει ένα πρωτοφανές μωσαϊκό εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας σε ολόκληρη τη χώρα. Την ώρα που το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει ακόμη δώσει οριστική λύση, άλλες Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) συνεχίζουν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες έχουν σταματήσει, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητό τους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε μία από τις πλέον τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της Κρήτης, όπου λειτουργούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας και καταγράφεται έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον τουρισμό και την κατοικία, προχώρησε σε μια κίνηση με ισχυρό αναπτυξιακό και πολιτικό αποτύπωμα, αποφασίζοντας να στηρίξει τη συνέχιση της έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές.
Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν αναιρεί το ισχύον νομικό πλαίσιο, γεγονός που σημαίνει ότι οι άδειες που θα εκδοθούν εξακολουθούν να υπόκεινται στον έλεγχο της Δικαιοσύνης, εφόσον αμφισβητηθούν.
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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε μία από τις πλέον τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της Κρήτης, όπου λειτουργούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας και καταγράφεται έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον τουρισμό και την κατοικία, προχώρησε σε μια κίνηση με ισχυρό αναπτυξιακό και πολιτικό αποτύπωμα, αποφασίζοντας να στηρίξει τη συνέχιση της έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές.
Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν αναιρεί το ισχύον νομικό πλαίσιο, γεγονός που σημαίνει ότι οι άδειες που θα εκδοθούν εξακολουθούν να υπόκεινται στον έλεγχο της Δικαιοσύνης, εφόσον αμφισβητηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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