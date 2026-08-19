«ΑΕΝΑΟΝ»: Στις 2 Σεπτεμβρίου οι υπογραφές για το νέο πάρκο στον Φαληρικό Όρμο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση για τη μεγάλη ανάπλαση των 741 στρεμμάτων – Τον Νοέμβριο εγκαθίσταται το εργοτάξιο, τον Ιανουάριο του 2027 αρχίζουν οι κύριες εργασίες και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029