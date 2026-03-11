Πανδαιμόνιο με το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto, «σε ευχαριστούμε που δεν ξέχασες ποια χώρα εκπροσωπείς» του γράφουν
Ενθουσιασμό και θετικά σχόλια απέσπασε το βίντεο κλιπ της ελληνικής συμμετοχής στην Eurovision λίγα μόλις λεπτά αφότου δόθηκε στην δημοσιότητα
Και μετά από την καταιγιστική διαδρομή μέσα από τα ιστορικά σημεία και τα σύμβολα μιας άλλης εποχής που φτάνουν στους συμβολισμούς του σήμερα, το βλέμμα στο φως που ξεκινά με την σχεδόν παρακλητική φράση «Κοίτα, μαμά». Εκεί η ταχύτητα αδρανοποιείται, το βλέμμα σηκώνεται ψηλά στο φως, η φωνή αλλάζει και το συναίσθημα διαδέχεται την σκληρότητα του εφήμερου συμβόλου του σήμερα. Η μητέρα και η επίκληση σε ένα καλύτερο μέλλον είναι το πιο δυνατό συναισθηματικό σημείο.
Ακολουθεί η συνέχεια στο ταξίδι. Η ταχύτατη εναλλαγή εικόνων και το βλέμμα στο κινητό. Game over.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Ο Ακύλας για μία ακόμη φορά εντυπωσιάζει. Μέσα από ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό θέαμα, το οποίο επενδύει στην ταχύτητα, στον συμβολισμό, στην ένταση και στο συναίσθημα. Στο πολύχρωμο συναίσθημα που αφομοιώνει τις καταβολές του παρελθόντος και την σημερινή ματαιοδοξία μέσα από το ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Μία εξαιρετική προσπάθεια που έρχεται να ενισχύσει την δυναμική του κομματιού που σχεδόν παμψηφεί πήρε το εισιτήριο για την Eurovision. Καλή επιτυχία.
Σε σχόλια που έγιναν στα X μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ, αποτυπώθηκε ο ενθουσιασμός του κοινού για το οπτικοποίηση του Fertoμ τονίζοντας ότι έγινε πολύ σωστή απόδοση του ύφους του κομματιού. Πολλοί έκαναν λόγιο για «εξαιρετικό» και «απίστευτο» αποτέλεσμα, ενώ άλλοι στάθηκαν σε πιο συγκινητικά στοιχεία του κλιπ.
Δείτε μερικά από τα σχόλια στα social media
I never thought I’d feel like this about our Eurovision entry. 🇬🇷— 𝙽𝚊𝚗𝚌𝚢 ☆ 🇩🇰🇬🇷🇷🇸 (@athanasia_98) March 11, 2026
Akylas, thank you for making me feel this way for the very first time 🤍#Eurovision pic.twitter.com/aDBWW82uq2
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ το video clip του Ακύλλα που μόλις κυκλοφόρησε…📍#eurovisiongr #Akylas #eurovisiongreece pic.twitter.com/twzp8x6bMk— g.goudaras (@GGoudaras) March 11, 2026
Το βίντεο κλιπ του Ferto είναι απίστευτο 🙌🏻🔥🙌🏻— Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) March 11, 2026
AKYLA FERTOOOOOOOOOOOOOOO#eurovisongr #eurovison
Το καλύτερο βιντεοκλίπ 🇬🇷 συμμετοχής by far!!!!!— Blue Shoes 🇬🇷 💙🤍💙♀️ 🇺🇦 🫶🏻 🇮🇱 (🇷🇺🤮) (@BlueShoesMS) March 11, 2026
Πολλή 🇬🇷 σε ένα μοντέρνο τραγούδι!!!! 💙
Συγχαρητήρια σε όλους!!!!
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#akylas αν μας διαβάζεις,ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ που δεν ξέχασες ποια χώρα εκπροσωπείς 🫂🫶🏻🥲#eurovisiongr pic.twitter.com/NKe9F4oscP
Ένα βίντεο κλιπ, ακριβώς στο ύφος του τραγουδιού, διασκεδαστικό, με πολύ ωραία οπτικά και με ωραία πλοκή 👏 Η εκπροσώπηση μας στον διαγωνισμό συνδυάζει δημιουργικότητα με τη φωνάρα του Ακύλα 👏 #eurovisiongr pic.twitter.com/IP0Ey6h821— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸🔮 (@jimandr2) March 11, 2026
Με πόσο ωραίο τρόπο αποτυπώθηκε το πιο συγκινητικό μέρος του τραγουδιού 🥹— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸🔮 (@jimandr2) March 11, 2026
Ακύλα Φέρτο 🏆 #eurovisiongr pic.twitter.com/6X8hh7Xtcp
Το βιντεοκλιπ του Ακυλα ισως το καλύτερο απο ολες τις ελληνικες συμμετοχές!! Επικό ! ΦΕΡΤΟ Ακυλα ΦΕΡΤΟ! 🇬🇷🎉#eurovisiongr— AggyTat (@aggiet76) March 11, 2026
Βγήκε το βίντεο κλιπ του Ακύλλα και είναι top! Σου είπα Ferto #eurovision pic.twitter.com/lSqsnk2nTr— Den_Mar_1 (@Den_Mar_1) March 11, 2026
