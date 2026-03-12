Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό είχε την πιο δυσάρεστη σκηνή φιλιού
Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο συμπρωταγωνιστής της είχε φάει φαλάφελ πριν από το γύρισμα
Μία αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια σκηνής φιλιού αποκάλυψε η Νικόλ Κίντμαν, αποκαλύπτοντας ποιος συμπρωταγωνιστής την είχε φέρει σε δύσκολη θέση λόγω της οσμής του.
Η ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα του «Big Little Lies», στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Las Culturistas, περιγράφοντας πώς την απέσπασε ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ όταν έφαγε φαλάφελ πριν από τις σκηνές τους το 2017: «Όταν ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έφαγε φαλάφελ πριν γυρίσουμε τις σκηνές στο "Big Little Lies", σκέφτηκα: “Όχι, όχι, όχι, Άλεξ. Πρέπει να είμαι μέσα στον ρόλο και να σε φιλάω, βάλ’ το φαλάφελ στην άκρη τώρα”» και συνέχισε: «Είμαι σίγουρη ότι από τότε ποτέ ξανά δεν έφαγε φαλάφελ. Του είπα: “Όχι άλλο φαλάφελ και όχι πριν φιλήσεις και όχι πριν κάνεις έρωτα”».
Έπειτα, η Κίντμαν τόνισε ότι δεν ανέχεται μία δυσάρεστη αναπνοή, λέγοντας: «Αυτό είναι καταλυτικό για εμένα. Μπορεί να είσαι ο πιο γοητευτικός άντρας, αλλά αν έχεις κακή αναπνοή, εγώ λέω όχι. Αν πω “ανάπνευσε πάνω μου” και πρέπει να απομακρυνθώ... ουφ, τέλος για εμένα. Δεν θα μπορούσε κανείς να μου δώσει αρκετά χρήματα για να το κάνω».
Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης, ότι ένιωσε ανακούφιση όταν προσωρινά έχασε την αίσθηση της όσφρησης λόγω του κορονοϊού: «Τέλος, ήμουν ελεύθερη». Τέλος, αποκάλυψε ποια διασημότητα έχει την πιο ωραία μυρωδιά: «Η Ριάνα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, απλώς να ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Είναι μαγευτική».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Nicole Kidman reveals the 'deal breaker' that she faced with Alexander Skarsgård on 'Big Little Lies.' https://t.co/0blCuwGkkG— Entertainment Weekly (@EW) March 11, 2026
