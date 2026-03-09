Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
H Νικόλ Κίντμαν θέτει αυστηρούς όρους για μια νέα σχέση μετά τον χωρισμό της: Στοχεύει μόνο σε αυτό που πιστεύει ότι αξίζει
«Ξέρει πλέον τι της αρέσει» προσθέτει πηγή από το περιβάλλον της
Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Νικόλ Κίντμαν θέτει συγκεκριμένους όρους για μια ενδεχόμενη νέα σχέση μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν.
Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού Woman’s Day, η ηθοποιός φέρεται να έχει καταρτίσει ένα αυστηρό «μανιφέστο» σχετικά με το τι αναζητά σε έναν πιθανό σύντροφο. Πηγή που επικαλείται το περιοδικό ανέφερε ότι η Κίντμαν είναι έτοιμη να επιστρέψει στον κόσμο των ραντεβού, ωστόσο δεν σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο σε ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της. «Ξέρει πλέον τι της αρέσει και δεν φοβάται να στοχεύσει μόνο σε αυτό που πιστεύει ότι αξίζει», τονίζει το πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού.
Επιπλέον, όπως επικαλείται το ίδιο ρεπορτάζ, δεν θα είχε αντίρρηση ο πιθανός σύντροφός της να έχει παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται κοντά στην ηλικία των δικών της παιδιών. «Έναν ευγενικό άνδρα που να είναι καθαρός, νηφάλιος, επιτυχημένος και δεν θα μετατραπεί σε έναν άνεργο και εξαρτημένο σύντροφο. Δεν την πειράζει αν έχει παιδιά, αλλά ιδανικά δεν θέλει να είναι μικρότερα από τις κόρες της», ανέφερε η πηγή.
Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε γνωριμία, η Κίντμαν προτιμά να υπάρχει σύσταση από άτομα του στενού της κύκλου. «Η Νικόλ αφήνει το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου στους στενούς της φίλους», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι «αρνείται ακόμη και να πιει καφέ με κάποιον αν δεν της τον έχει συστήσει προσωπικά ένας φίλος που εμπιστεύεται απόλυτα».
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν ήταν παντρεμένοι για 19 χρόνια πριν ανακοινώσουν τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο.
