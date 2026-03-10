Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ο Diddy όταν αποφυλακιστεί θέλει να κάνει το μεγαλύτερο πάρτι που έχει διοργανώσει ποτέ
«Τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες της φυλακής, θα είναι παντού» αναφέρει πηγή
Ένα μεγάλο πάρτι φέρεται να σχεδιάζει ο Σον «Diddy» Κομπς όταν αποφυλακιστεί το 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του ράπερ.
Ο δημοσιογράφος Ρομπ Σούτερ ανέφερε στις 3 Μαρτίου ότι ο 56χρονος καλλιτέχνης σκοπεύει να διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι επιστροφής μετά την αποφυλάκισή του. «Θέλει να κάνει το μεγαλύτερο πάρτι που έχει διοργανώσει ποτέ», ανέφερε πηγή στο δημοσίευμα. «Μεγαλύτερο από τα White Parties. Μεγαλύτερο από οτιδήποτε. Θέλει να μοιάζει σαν στέψη». Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο Κομπς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή μετά την αποφυλάκισή του. «Τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες της φυλακής, θα είναι παντού», ανέφερε η ίδια πηγή.
Ο ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy Records καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, αφού δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία.
Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα αποφυλακιστεί στις 4 Ιουνίου 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, η ημερομηνία αποφυλάκισής του μεταφέρθηκε νωρίτερα, στις 25 Απριλίου 2028, καθώς συμφώνησε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες. «Ο κ. Κομπς συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Residential Drug Abuse Program (RDAP) και αντιμετωπίζει τη διαδικασία αποκατάστασης με σοβαρότητα από την αρχή», δήλωσε εκπρόσωπός του. «Είναι πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του, επικεντρωμένος στην προσωπική του εξέλιξη και δεσμευμένος σε θετικές αλλαγές», πρόσθεσε.
Πηγή που μίλησε στον Ρομπ Σούτερ ανέφερε επίσης: «Ο Diddy δεν πιστεύει ότι η φυλακή τον τελειώνει. Πιστεύει ότι τον βελτιώνει».
