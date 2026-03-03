Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Μειώθηκε η ποινή του Diddy: Νέα ημερομηνία αποφυλάκισης τον Απρίλιο του 2028
Η πρόωρη αποφυλάκιση συνδέεται με τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα απεξάρτησης
Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό αναμένεται να βγει από τη φυλακή ο Σον «Diddy» Κομπς, καθώς η ημερομηνία αποφυλάκισής του μεταφέρθηκε για τις 25 Απριλίου 2028, αντί της 4ης Ιουνίου 2028, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ ο μουσικός παραγωγός έγινε δεκτός σε πρόγραμμα εντατικής απεξάρτησης από ουσίες τον Νοέμβριο του 2025, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση της ποινής του. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι «έχει λάβει σοβαρά τη διαδικασία αποκατάστασης από την αρχή» και ότι είναι «πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του, επικεντρωμένος στην προσωπική του εξέλιξη και δεσμευμένος σε θετική αλλαγή».
Η ημερομηνία αποφυλάκισης είχε αναθεωρηθεί και στο παρελθόν. Τον Νοέμβριο του 2025, η ποινή του στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ παρατάθηκε από τις 8 Μαΐου 2028 στις 4 Ιουνίου 2028, έπειτα από παραβιάσεις κανονισμών της φυλακής.
Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Κομπς κατέθεσε έφεση ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του και είτε την ανατροπή της καταδίκης είτε τη μείωση της ποινής. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζεται ότι η εισαγγελική αρχή δεν απέδειξε επαρκώς την υπόθεση, ενώ ο συνήγορός του χαρακτήρισε την αρχική ποινή αυστηρή και αντισυνταγματική. Οι εισαγγελικές Αρχές αντιτάχθηκαν στην έφεση τον Φεβρουάριο.
Ο Σον «Diddy» Κομπς βρίσκεται στη φυλακή από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν συνελήφθη με κατηγορίες που περιλάμβαναν συνωμοσία για εκβιασμό, σωματεμπορία με χρήση βίας, απάτη ή εξαναγκασμό και μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία και αθωώθηκε για τις υπόλοιπες.
Sean "Diddy" Combs will be released from prison sooner than he expected. https://t.co/VVtHtwvbnc pic.twitter.com/qj5nUsURo2— E! News (@enews) March 3, 2026
