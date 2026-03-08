Κωνσταντίνος Καζάκος: Ο πατέρας μου έφαγε πόλεμο, όταν αποφάσισε να παντρευτεί ξανά μετά τον θάνατο της μητέρας μου
Ήταν παντρεμένος με έναν θρύλο, είπε ο ηθοποιός και γιος του Κώστα Καζάκου και της Τζένης Καρέζη
Στις αντιδράσεις που υπήρξαν από μερίδα του κόσμου, όταν ο πατέρας του αποφάσισε να παντρευτεί ξανά μετά τον θάνατο της μητέρας του, Τζένης Καρέζη, στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καζάκος.
Ο ηθοποιός έκανε λόγο για «μεγάλο πόλεμο», ενώ εκμυστηρεύτηκε πως και ο ίδιος αρχικά δεν είχε αντιδράσει πολύ θετικά στην απόφαση του Κώστα Καζάκου να προχωρήσει σε έναν ακόμα γάμο. Μετά από σκέψη όμως, αντιλήφθηκε πως ήταν λογικό ο αείμνηστος ηθοποιός να θέλει να συνεχίσει τη ζωή του.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 8 Μαρτίου, ο Κωνσταντίνος Καζάκος δήλωσε: «Όταν το είχα πρωτοακούσει, δεν το είχα πάρει πολύ καλά, αλλά μετά είναι κοινή λογική. Ήταν παντρεμένος με έναν θρύλο. Έφυγε ο θρύλος. Τι θα γίνει τώρα; Θα πάει μοναχός στο Άγιο Όρος; Του πατέρα μου του άρεσε πάντα η οικογένεια, ήταν ο πάτερ φαμίλιας, ήθελε να έχει πολλά παιδιά. Οπότε, τα έκανε μετά και το ευχαριστήθηκε και πέρναγε πολύ ωραία. Εκεί έφαγε μεγάλο πόλεμο».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Κωνσταντίνος Καζάκος μίλησε και για την κόρη του που κάνει τα δικά της βήματα στην υποκριτική. Όπως είπε, όταν είδε την Τζένη Καζάκου να παίζει στο θέατρο, αντιλήφθηκε το ταλέντο της, με αποτέλεσμα να μην ανησυχεί πλέον για την πορεία της. «Δεν την είχα δει να παίζει. Δεν είχα ιδέα τι κάνει και όταν την είδα στο θέατρο να κάνει την Οφηλία μου έφυγε ένα βάρος και ψήλωσα τρία μέτρα. Δεν έχω κανένα άγχος για την Τζένη. Είναι πάρα πολύ καλή. Θα πάει πάρα πολύ καλά», σημείωσε.
