«Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»: Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο, ζητά να αφαιρεθεί το απόσπασμα της Τροπικής Καταιγίδας

«Δεν σας δώσαμε άδεια, δεν θέλουμε καμία σχέση με την προπαγανδιστική σας μηχανή» γράφει ο ηθοποιός στο Χ, αντιδρώντας σε βίντεο του Λευκού Οίκου με αποσπάσματα διάσημων ταινιών, για την «απόδοση δικαιοσύνης με τον αμερικανικό τρόπο»