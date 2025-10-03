Η ενόχληση της Κάρα Ντελεβίν επειδή την άφησαν να περιμένει στην ουρά για επίδειξη μόδας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
«Εντάξει, θα μπω μέσα, έχει γίνει τρελό» ακούγεται να λέει η εμφανώς νευρική Ντελεβίν

Ιωάννα Μαρίνου
Να περιμένει στην ουρά για να μπει στον χώρο της επίδειξης της Stella McCartney κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού υποχρεώθηκε την Τρίτη η Κάρα Ντελεβίν.

Σε βίντεο, μάλιστα, που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, το μοντέλο ήταν εμφανώς ενοχλημένο από την αναμονή.

Η 33χρονη φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου, ενώ στεκόταν με τα χέρια στη μέση περιμένοντας στην ουρά πίσω από μια ομάδα γυναικών.

«Εντάξει, θα μπω μέσα, έχει γίνει τρελό» ακούγεται να λέει η εμφανώς νευρική Ντελεβίν



Ωστόσο, η... ταλαιπωρία για το μοντέλο δεν σταμάτησε εκεί καθώς η ασφάλεια την σταμάτησε και της ζήτησε QR κωδικό για να μπει στον χώρο. Όταν, δε, ένας από τους συνεργάτες της ενημέρωσε τον υπεύθυνο ότι «δεν έχει», η 33χρονη ακούστηκε να λέει «αυτό είναι τρελό».

Η λύση δόθηκε όταν η Ντελεβίν σήκωσε τα γυαλιά ηλίου που φορούσε και ρώτησε «μπορώ να μπω;», με έναν από τους υπαλλήλους ασφαλείας να την αναγνωρίζει λέγοντας «ω, συγγνώμη, ναι, μπείτε».

