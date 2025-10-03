Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Η ενόχληση της Κάρα Ντελεβίν επειδή την άφησαν να περιμένει στην ουρά για επίδειξη μόδας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
Η ενόχληση της Κάρα Ντελεβίν επειδή την άφησαν να περιμένει στην ουρά για επίδειξη μόδας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
«Εντάξει, θα μπω μέσα, έχει γίνει τρελό» ακούγεται να λέει η εμφανώς νευρική Ντελεβίν
Να περιμένει στην ουρά για να μπει στον χώρο της επίδειξης της Stella McCartney κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού υποχρεώθηκε την Τρίτη η Κάρα Ντελεβίν.
Σε βίντεο, μάλιστα, που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, το μοντέλο ήταν εμφανώς ενοχλημένο από την αναμονή.
Η 33χρονη φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου, ενώ στεκόταν με τα χέρια στη μέση περιμένοντας στην ουρά πίσω από μια ομάδα γυναικών.
«Εντάξει, θα μπω μέσα, έχει γίνει τρελό» ακούγεται να λέει η εμφανώς νευρική Ντελεβίν
Ωστόσο, η... ταλαιπωρία για το μοντέλο δεν σταμάτησε εκεί καθώς η ασφάλεια την σταμάτησε και της ζήτησε QR κωδικό για να μπει στον χώρο. Όταν, δε, ένας από τους συνεργάτες της ενημέρωσε τον υπεύθυνο ότι «δεν έχει», η 33χρονη ακούστηκε να λέει «αυτό είναι τρελό».
Η λύση δόθηκε όταν η Ντελεβίν σήκωσε τα γυαλιά ηλίου που φορούσε και ρώτησε «μπορώ να μπω;», με έναν από τους υπαλλήλους ασφαλείας να την αναγνωρίζει λέγοντας «ω, συγγνώμη, ναι, μπείτε».
Σε βίντεο, μάλιστα, που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, το μοντέλο ήταν εμφανώς ενοχλημένο από την αναμονή.
Η 33χρονη φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου, ενώ στεκόταν με τα χέρια στη μέση περιμένοντας στην ουρά πίσω από μια ομάδα γυναικών.
«Εντάξει, θα μπω μέσα, έχει γίνει τρελό» ακούγεται να λέει η εμφανώς νευρική Ντελεβίν
Ωστόσο, η... ταλαιπωρία για το μοντέλο δεν σταμάτησε εκεί καθώς η ασφάλεια την σταμάτησε και της ζήτησε QR κωδικό για να μπει στον χώρο. Όταν, δε, ένας από τους συνεργάτες της ενημέρωσε τον υπεύθυνο ότι «δεν έχει», η 33χρονη ακούστηκε να λέει «αυτό είναι τρελό».
Η λύση δόθηκε όταν η Ντελεβίν σήκωσε τα γυαλιά ηλίου που φορούσε και ρώτησε «μπορώ να μπω;», με έναν από τους υπαλλήλους ασφαλείας να την αναγνωρίζει λέγοντας «ω, συγγνώμη, ναι, μπείτε».
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα